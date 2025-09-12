Frédéric Antonetti livre une analyse lucide du début de saison difficile du SC Bastia, de la fragilité du football professionnel corse et des dérives économiques du foot français.

« On aurait aimé tous les gagner, évidemment. Mais cela fait partie du jeu », lâche Frédéric Antonetti, coordinateur sportif du SC Bastia et ancien entraineur de l'ASSE. Avec un seul point en trois journées, le club corse connaît son pire départ depuis son retour en Ligue 2 en 2021. Pour Antonetti, les explications sont simples : « Notre préparation a été très perturbée. Comme il faut faire des économies partout, on n’est pas partis en stage par exemple. »

Le technicien pointe aussi les pépins physiques et un calendrier chamboulé : « On n’était pas au complet pour notre premier match contre Pau. L’annulation du match contre Ajaccio nous fait jouer 5 matches en 15 jours. Il faudra passer au mieux cette période. »

« Une bonne équipe pour nos moyens »

Malgré les résultats décevants, Antonetti reste confiant : « On doit gommer des erreurs individuelles, mais on a vu de très bonnes choses par séquence. Les supporters doivent être patients. Nous, on ne panique pas. On a une bonne équipe pour nos moyens. » Et s’il est une chose qu’il refuse catégoriquement, c’est de désigner un seul coupable : « Tavenot a tort de dire qu’il est le seul responsable. Tout le monde a sa part : le coach, les joueurs, moi. »

Pour lui, il n'est pas question de changer de cap : « Même si un jour le club doit lutter pour le maintien, on ne changera pas. Le Sporting a besoin de stabilité. »

Antonetti, une vision sombre pour l’avenir du foot français

Au-delà du terrain, c’est le modèle économique du football français qui préoccupe le Corse : « Les erreurs de ceux qui gouvernent le foot pro ont démarré en 2021 avec le fiasco Mediapro. Je suis inquiet par la direction que prend le foot français. Il y a trop d'écarts entre les clubs, trop d'injustice. Il y a beaucoup de choses à revoir. Les grands clubs formateurs n'existent quasiment plus, on fait du court terme. On vit déjà les conséquences de cette politique, mais je crains que ce soit pire dans six, sept, huit ans.»

Bastia compose et galère

À Bastia, l’exemple est criant : « On navigue au centime d’euro près. » La vente de jeunes talents devient une nécessité pour survivre, à l’image d’Inao Oulaï : « On ne pouvait pas le garder. C’est dommage, mais c’est la réalité du foot pro à Bastia. »

Quant à la situation en Corse, le constat est amer pour Antonetti : « Cela relève d’un exploit chaque saison de se maintenir dans le giron professionnel. Si les droits télé avaient été à un niveau correct, l’AC Ajaccio serait toujours en Ligue 2 cette saison. »

Source : L’Équipe