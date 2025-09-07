Eirik Horneland, entraîneur de l’ASSE, affiche clairement ses ambitions : reconstruire une fierté verte et ramener Saint-Étienne sur la scène européenne.

La relégation de l’AS Saint-Étienne a marqué les esprits et laissé des cicatrices profondes chez les supporters comme au sein du club. Pour Eirik Horneland, arrivé avec la mission de redonner un nouvel élan, le constat est clair : il faut tourner la page. « La saison passée, l’objectif principal était de maintenir l’ASSE en Ligue 1. Nous n’y sommes pas parvenus, c’était difficile à accepter, mais ce qui s’est passé est terminé », a-t-il confié au Progrès. Place désormais à une reconstruction ambitieuse, basée sur le jeu, la fierté et une vision à long terme.

Horneland et l’ASSE : créer fierté et identité

Le technicien norvégien a posé les bases de son projet : redonner aux Verts une identité forte et une atmosphère positive. « Il s’agit maintenant de créer quelque chose de bien, de créer une certaine fierté à Saint-Étienne et dans ses environs. On veut créer du bon football et une bonne ambiance. » Fidèle à l’histoire du club, Horneland voit plus grand que la simple remontée en Ligue 1. « Saint-Étienne est une équipe qui appartient à l’échelle européenne. Dans le futur, nous voulons ramener la famille de l’ASSE dans les compétitions européennes. »

Cette déclaration ambitieuse ravive l’espoir des supporters qui rêvent de retrouver les grandes soirées européennes dans le Chaudron. Plus qu’un objectif sportif, Horneland évoque une véritable mission collective : rendre aux Stéphanois leur fierté.

Un entraîneur exigeant mais proche de ses joueurs

S’il affiche une ambition forte, Horneland se veut également un entraîneur humain et proche de son groupe. « Je suis assez exigeant et je pense que je peux aussi être détendu et avoir un bon contact. Je me soucie beaucoup des joueurs mais je veux aussi les développer et leur faire comprendre combien ils peuvent apporter à leurs carrières. »

Ce discours met en avant un équilibre entre rigueur et bienveillance, deux piliers essentiels pour fédérer un vestiaire marqué par les difficultés récentes. L’entraîneur norvégien insiste sur la progression individuelle au service du collectif, une philosophie qui pourrait transformer l’ASSE à moyen terme.

Geoffroy-Guichard, une source d’énergie unique

Au-delà de sa vision stratégique, Horneland n’a pas caché son attachement au stade Geoffroy-Guichard. « J’ai beaucoup de bons souvenirs dans le football mais je pense que l’un des plus forts est au stade Geoffroy-Guichard, stade plein, jouer devant cette foule folle, c’est vraiment ça, on peut le sentir à l’intérieur du corps. »

L’entraîneur évoque avec émotion l’intensité des matchs disputés devant le public stéphanois. Une énergie qui, selon lui, se prolonge bien après le coup de sifflet final : « Après le match, c’est difficile car les matchs demandent beaucoup d’adrénaline et de passion. Se refroidir prend des jours. Pour moi, c’est donc important de sortir, marcher et m’entraîner pour me détendre. »

Horneland a compris l’essence même de l’ASSE : un club populaire porté par une ferveur unique. En capitalisant sur cette passion, il espère remettre les Verts sur le chemin du succès.