Nommé cet été à la tête de la section féminine de l’AS Saint-Étienne, Sébastien Joseph affiche déjà des ambitions mesurées, mais affirmées. Objectif : atteindre entre 24 et 26 points et installer l'ASSE dans le haut du classement.

De retour sur le terrain ce lundi, les Vertes ont entamé leur préparation estivale sous la houlette de Sébastien Joseph, officialisé en juin dernier. Après une saison difficile conclue au bord de la relégation, le nouvel entraîneur stéphanois souhaite impulser un nouvel élan.

ASSE : « Entre 24 et 26 points » pour franchir un cap

L’objectif est clair et chiffré. « Aujourd’hui, l’objectif, c’est d’aller chercher entre 24 et 26 points », a annoncé le coach ligérien. Cela représenterait neuf points de plus que les 15 maigres unités glanées la saison dernière. Pour Joseph, il ne s'agit pas de viser un classement précis, mais une performance collective durable : « Je n’ai pas l’habitude de raisonner en classement, car c’est imprécis. Cet objectif doit situer l’équipe entre la sixième et la huitième place. Cela peut paraître ambitieux, mais il est réalisable. »

Un effectif élargi pour répondre aux nouveaux défis

Le calendrier de la saison sera chargé, notamment avec l’introduction de la Coupe de la Ligue féminine, qui impose une phase de groupes sur cinq dates. Une donne qui a poussé l’ASSE à profondément remanier son effectif, avec déjà dix recrues officialisées : Alice Pinguet, Aleksandra Gejic, Kédie Johnson, Rachel Corboz, Laura Hermann, Welma Fon, Sofie Hornemann, Déborah Bien-Aimé, Héloïse Mansuy et Hallie Meadows.

« L’idée est de travailler avec un effectif comprenant 20 à 22 joueuses, et en piochant quelques éléments en U19 », a détaillé Sébastien Joseph auprès du Progrès. Une stratégie qui vise à maintenir une intensité et une qualité constante sur l’ensemble des matchs : « Le plus important est que tout le monde ait du temps de jeu. Le banc est extrêmement important. Je le dis souvent, mais il y a l’équipe qui démarre le match et celle qui finit. On ne doit pas perdre en qualité à ce niveau-là. »

Créer une cohésion durable chez les Vertes

L'enjeu pour l'ASSE féminine est aussi de créer un collectif solide, malgré le nombre important de nouvelles recrues. Sébastien Joseph se montre confiant : « L’augmentation du nombre de compétitions est une bonne opportunité. » Le staff pourra s’appuyer sur un stage de cohésion au Chambon-sur-Lignon du 6 au 9 août, précédé d’un dernier test amical face au Servette Genève le 31 juillet.

