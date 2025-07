Ce vendredi soir, l’AS Saint-Etienne (ASSE) disputait son 3eme match de préparation. Après Carouge, il y a 2 semaines, les Verts affrontaient à nouveau un club suisse. Les stéphanois étaient opposés au Servette Geneve du côté d’Aix Les Bains.

Apres un succès face à Troyes (1-0), l’ASSE a pris la direction d’Aix-Les-Bains pour son second stage de préparation. Ce vendredi, ils affrontaient le Servette Genève pour un premier gros test amical. Les suisses ont terminé 2èmes du championnat la saison passée et joueront les tours préliminaires de la Champions League. Leur aventure commence ce mardi face au Viktoria Plzen lors du second tour des qualifications.

Une première période de qualité pour l'ASSE

XI de départ : Larsonneur - Traore, Lamba, Bernauer, Appiah - Gadegbeku, Jaber, Tardieu - Cardona, El Jamali, Old.

L’ASSE met le pied sur le ballon et offre un premier quart d’heure de qualité, mêlant intensité, possession et gros contre-pressing. Servette obtient la première occasion avec un centre-tir qui oblige Larsonneur à claquer en corner. Les Verts réagissent dans la foulée. Sur un excellent mouvement collectif initié par Flo Tardieu, qui lance Lassana Traoré après un bon dédoublement, le jeune Sénégalais délivre un centre précis coupé de la tête par El Jamali. Sa tentative frôle le poteau du gardien suisse.

Sur corner, le Servette de Genève est proche d’ouvrir le score sur une tête au premier poteau, mais le joueur grenat est trop court pour reprendre au second. En fin de période, après un bon travail d’El Jamali, Mahmoud Jaber trouve le poteau. Sur l’action qui suit, Nadir El Jamali profite d’un bon jeu en pivot pour frapper. Sa tentative est détournée en corner par le portier suisse.

C’est à la 41e minute, sur un long dégagement de Larsonneur, qu’Irvin Cardona est trouvé en profondeur. Le numéro 7 stéphanois vient chercher un relais avec El Jamali pour se présenter seul face au portier adverse et ouvrir le score. 1-0 pour l’ASSE, c’est le score à la pause !

Le Servette renversant en seconde

XI de départ de la deuxième : Larsonneur - Appiah, Owusu, Bernauer, Traore - Jaber, Gadegbeku, Moueffek - Cardona, El Jamali, Davitashvili

L’ASSE n’a donc fait que 3 changements à la pause. Beres Owusu a remplacé Chico Lamba. Le portugais a disputé ses premières minutes avec les Verts. Aïmen Moueffek faisait egalement ses débuts dans cette pré-saison 2025-2026 après avoir repris avec le groupe début juillet. Enfin Ben Old ne fera pas la passe de 3, il est remplacé par Zuriko Davitashvili.

Les stéphanois commencent à nouveau de maîtriser le ballon et Aïmen Moueffek obtient un coup franc lointain. Nadir El Jamali prend sa chance et cherche la lucarne du portier grenat. Le ballon du jeune stéphanois n’est pas assez puissant pour surprendre le gardien du Servette. Quelques minutes plus tard, Zuriko Davitashvili tente aussi sa chance sur un coup franc plus rapproché. Le géorgien n’attrape pas le cadre.

A l’heure de jeu, Eirik Horneland procède à des nouveaux changements. Brice Maubleu, Axel Dodote, Jules Mouton, Augustine Boakye et Igor Miladinovic remplacent Gautier Larsonneur, Maxime Bernauer, Dennis Appiah, Irvin Cardona et Nadir El Jamali. Dans la foulée, les suisses obtiennent un coup franc aprzs une faute de Davitashvili, qui est averti. A l’issue de ce ballon qui ne donne rien, Jaber se met au sol. Finalement, l’israélien se relève. Le Servette profite de ce temps mort pour changer quasiment toute son équipe.

Quelques instants plus tard, la frappe d’un genevois est détournée par un stéphanois. Après un temps d’hésitation, l’arbitre accorde un penalty qui permet aux suisses d’égaliser. Quelques secondes avant ce penalty, une faute assez évidente semble avoir été oubliée sur Aïmen Moueffek. Les Verts tentent de réagir de suite, Miladinovic trouve Davitashvili. L’ancien bordelais tente de se frayer un chemin mais pousse trop son ballon sur son dribble et permet au Servette de se dégager. A 15 minutes du terme, l’ASSE effectue un dernier remplacement, Moueffek sort pour l’entrée de Paul Eymard.

Le Servette termine mieux le match. Sur un long centre, Zuriko Davitashvili renvoie mal le ballon. Ce qui permet aux suisses de récupérer le ballon dans la surface. Le centre du numéro 21 est bien coupé et Geneve prend l’avantage. A peine 2 minutes plus tard, le Servette enfonce le clou d’une frappe lointaine. La fin de match est animée, sur un long ballon, Augustine Boakye ajuste le gardien et réduit la marque. De quoi offrir, à l’ASSE, le droit de croire à une égalisation. Il n’en sera rien, malheureusement. Les Verts s’inclinent 3-2 face à des suisses qui débuteront leur campagne européenne mardi face à Plzen.