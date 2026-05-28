Ce vendredi soir, l’ASSE sera sur la pelouse de l’Allianz Riviera de Nice pour décrocher sa place en Ligue 1. Philippe Montanier a révélé son groupe pour ce barrage retour.

Après un match aller fermé à Geoffroy-Guichard (0-0), l’ASSE joue sa saison ce vendredi sur la pelouse de Nice. Les Verts devront hausser leur niveau offensif pour espérer décrocher leur billet lors de ce barrage retour particulièrement indécis.

ASSE : « On a vu qu'il y avait de la place et qu'on peut rivaliser »

Une finale pour la Ligue 1

L’AS Saint-Étienne se déplace sur la pelouse de l’OGC Nice avec l’espoir de faire basculer une double confrontation encore totalement ouverte. Le match aller n’a livré aucun vainqueur, mais il a confirmé que les Stéphanois ont les moyens de rivaliser avec les Aiglons.

Solides défensivement, les hommes de Philippe Montanier ont parfaitement contenu les offensives niçoises à Geoffroy-Guichard. Nice n’a pas cadré le moindre tir et n’a jamais réellement mis le portier stéphanois sous pression. Une base défensive rassurante avant ce déplacement décisif.

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Mais pour espérer créer l’exploit à l’extérieur, les Verts devront montrer un tout autre visage offensivement. Lors de la première manche, l’ASSE a manqué de précision dans les derniers mètres, sans réussir à cadrer la moindre tentative. Davitashvili a tenté d’apporter du danger en seconde période, tandis que Boakye s’est procuré la meilleure occasion stéphanoise, sans réussite.

Dans une enceinte niçoise vide, les Stéphanois devront faire preuve d’efficacité et de sang-froid. Le moindre détail pourrait faire basculer cette confrontation équilibrée.

L’ASSE sait désormais qu’elle est capable de tenir tête à Nice. Reste maintenant à franchir le dernier cap pour que le rêve de Ligue 1 se concrétise.

Le groupe de l’ASSE

Philippe Montanier a choisi ses hommes pour se rendre à Nice et aller chercher une place en Ligue 1:

Gardiens de But : Larsonneur - Maubleu

Défenseurs : Annan - Appiah - Bernauer - Ferreira - Le Cardinal - Nadé - Pédro - Stojkovic

Milieux de Terrain : Gadegbeku - Kanté - Miladinovic - Moueffek - Tardieu

Attaquants : Boakye - Cardona - Davitashvili - Duffus - Old - Stassin - Toty