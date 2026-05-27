Le défenseur niçois Melvin Bard n’a pas caché le soulagement du Gym après le 0-0 obtenu à Geoffroy-Guichard. Conscient des limites offensives affichées par Nice dans ce barrage aller, l’ancien Lyonnais préfère retenir que son équipe est toujours en vie avant le retour à l’Allianz Riviera. Avec un discours lucide mais déterminé, Bard a déjà envoyé un message avant vendredi soir.

Melvin Bard reconnaît d’abord que Nice était venu dans le Forez avec l’ambition de repartir avec mieux qu’un simple nul. Mais dans un Geoffroy-Guichard bouillant, le défenseur estime surtout que le plus important était de rester dans le coup. "À la base, l'objectif c’était de venir gagner ici. Mais surtout de ne pas perdre."

Le Niçois rappelle combien ce déplacement représentait un véritable piège pour le Gym. "On sait très bien qu’ici, ce n’est pas facile de venir gagner." Le défenseur préfère désormais se projeter vers la seconde manche. "On a fait match nul, il reste encore un match. On va tout donner à la maison."

Bard reconnaît les difficultés offensives de Nice

Comme plusieurs dirigeants et joueurs niçois après la rencontre, Melvin Bard a également souligné les énormes difficultés du Gym dans les trente derniers mètres. "Ça a été un match assez fermé."

Le latéral estime surtout que Nice a manqué de justesse technique dans les moments décisifs. "On a eu du mal à se trouver, du mal à être justes dans les dernières passes." Le défenseur niçois assure toutefois que ce secteur sera au cœur du travail avant le retour. "C’est sur ça qu’on va travailler dans le peu de temps qu’on a." Avant d’afficher clairement l’état d’esprit du vestiaire niçois. "On va être à fond pour ce dernier match."

“On ne peut pas se permettre d’être fatigués”

Interrogé sur l’usure physique après une saison extrêmement compliquée et une finale de Coupe de France disputée quelques jours plus tôt, Melvin Bard refuse toute excuse liée à la fatigue. "La fatigue ? Pas forcément."

Le joueur du Gym reconnaît tout de même l’enchaînement infernal vécu cette saison. "Depuis le début de saison, on a enchaîné beaucoup de matchs." Mais pour Bard, impossible désormais de se cacher derrière l’état physique à ce stade de la saison. "On ne peut pas se permettre d’être fatigués." Le défenseur niçois insiste enfin sur l’investissement quotidien du groupe pour rester compétitif malgré l’accumulation des efforts. "Tout le monde fait les choses bien au vestiaire, sur la récupération et tout le travail invisible."