L’ASSE se rendait ce samedi à Boulogne-sur-Mer pour le compte de la 3ᵉ journée de Ligue 2. En aval de ce déplacement dans les Hauts-de-France, Eirik Horneland s’est présenté devant la presse. L’occasion pour l’entraîneur des Verts d’évoquer la prestation de son équipe.

Face à un bloc boulonnais très compact, les Stéphanois ont eu des difficultés à se procurer des occasions franches. C'est Zuriko Davitashvili qui a délivré les siens à un quart d'heure de la fin, permettant à l'ASSE de reprendre la 1ère place du championnat.

« On a été trop statique »

Au micro d'Ici Saint-Etienne Loire, Eirik Horneland s'est exprimé à l'issue de la rencontre : « C’était un match difficile pour nous. Il faut saluer la performance de Boulogne. De notre côté, je pense qu’on n’a pas respecté le jeu. Quand on attaque ce genre de rencontres, il faut le faire à fond avec l’objectif de respecter le jeu. Mettre de l’intensité, la volonté de jouer le meilleur football possible. On a démarré de manière trop lente et ce faux rythme ne nous a pas permis de bien attaquer les ballons. On a été trop statique, notamment sur la première période. En seconde période, l’organisation tactique était un peu différent. Cela nous a fait jouer un peu mieux, mais c’était pas non plus une super prestation. On leur a mis de plus en plus la pression, sans que ce soit parfait. Dans l’ensemble, je trouve qu’on a plutôt bien maîtrisé leurs contre-attaques. Après avoir marqué le premier but, on aurait quand même pu faire plus preuve de maîtrise. (…)

« Plutôt un pas en arrière (par rapport à Rodez) »

Oui, la victoire est là, mais on ne peut pas se contenter que du résultat. C’est bien d’enchaîner des victoires, on réapprend à gagner. Ce clean-sheet est positif aussi. Mais on est l’AS Saint-Etienne et on doit être meilleur sur nos prestations. On a des bons joueurs, ils ne l’ont pas assez montré de manière collective. (…) Défensivement comme offensivement, on n’a pas été en contrôle de la rencontre. On s’est réajusté à la pause. On a vu plusieurs attaques. Mais dans l’ensemble, je ne suis pas vraiment satisfait de la manière dont on a attaqué. Ni de la manière dont on a défendu. Après Rodez, on espérait faire un pas en avant. On voulait construire là-dessus. Là, c’est plutôt un pas en arrière. (…)

Zuriko Davitashvili ? C’est vraiment un très bon joueur. On l’a vu la saison dernière. Sur la préparation, il a eu quelques soucis. On n’a pas encore vu le meilleur de lui, mais il reste sur deux buts en deux matchs. C’est un joueur qui est décisif. La combinaison sur le corner avec Moueffek nous a permis de faire la différence. (…) Lucas Stassin ? Il a fait une très bonne semaine à l’entraînement. C’est toujours différent de jouer en match. On voulait lui donner plus de temps de jeu la semaine dernière contre Rodez. Cela n’a pas pu être le cas. Aujourd’hui, il a eu 60 minutes. Ça va l’aider à revenir à son meilleur niveau. C’est vraiment un top joueur pour moi. (…)

Boulogne ? Ils nous ont rendu le match difficile. Ils sont très bien organisés, ils se sont bien battus. Sur leurs deux derniers matchs, ils n’encaissent que deux buts. Une équipe difficile à manœuvrer. »

