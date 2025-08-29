L'opération s'annonce compliquée pour Grenoble. En se déplaçant en terre stéphanoise, les Isérois devront se battre pour prendre le dessus. Le journaliste pour Foot Amateur Frédéric Sougey est revenu en détail sur la forme du GF38 avant la 4e journée de Ligue 2.

Un été compliqué pour Grenoble

Il aura fallu attendre le 25 juillet pour voir le GF38 décrocher sa première victoire estivale. Battus d’entrée par le Servette FC (1-0), les hommes de Franck Rizzetto ont ensuite subi une lourde défaite face à Troyes (5-0).

"Une préparation estivale en demi-teinte", analyse Frédéric Sougey, journaliste pour Foot Amateur. "Il y a eu des matchs compliqués, comme la grosse claque contre Troyes ou encore la défaite face au Puy (ndlr : 1er amical perdu 0-2). Mais entre les deux, il y a eu aussi des choses intéressantes, comme le nul contre Auxerre (0-0) ou encore celui contre Rodez (victoire 1-0)."

Et comme un symbole, en ouverture du championnat, Grenoble s’est de nouveau incliné face à Troyes (2-1). Depuis, les Isérois n'ont toujours pas connu la victoire en championnat. Ces derniers concédaient en effet la défaite face à Clermont la semaine dernière, malgré l'ouverture du score à l'heure de jeu.

"Paradoxalement, la défaite à Clermont reste pour moi le match le plus rassurant, affirme le suiveur du club grenoblois. Il y a encore plein de choses négatives à gommer, mais on a vu plus de constance. (...) Mais en se faisant renverser en cinq minutes, on voit bien qu’il y a encore une vraie fragilité mentale. Techniquement, c’est pareil, beaucoup de déchet."

Un bilan estival difficile à assumer pour le GF38 :

Défaite 1-0 vs Servette FC (12 juillet)

Défaite 0-5 vs ESTAC (19 juillet)

Victoire 1-0 vs Rodez AF (25 juillet)

Nul 0-0 vs AJ Auxerre (30 juillet)

Défaite 0-2 vs Le Puy / Victoire 3-1 (2 août)

Le GF38 privé de ses atouts en Ligue 2

Privé de Pape Meïssa Ba et Lenny Joseph depuis l’hiver dernier, Grenoble a perdu ses deux meilleurs atouts offensifs. Comme si cela ne suffisait pas, Junior Olaitan et Ayoub Jabbari ont quitté les Alpes à leur tour cet été. "Devant, ça manque clairement de niveau Ligue 2, conclut Frédéric Sougey de la situation. Et ça se sent dans l’animation et dans l’efficacité."

"Après, il y a aussi des leaders techniques qui sont en dedans. Beaucoup de pertes de balle, peu de maîtrise. Sur les deux premières journées, c’était flagrant. Et puis l’état d’esprit… Clairement, à Troyes, pendant une demi-heure, c’était catastrophique. On n’a pas eu l’impression de voir une équipe concernée, prête à se mettre en mode guerrier. En Ligue 2, ça ne pardonne pas."

"Tout autre résultat qu’une défaite serait une grosse surprise."

Il ne faudra sans doute pas espérer de miracles ce samedi. La mission s’annonce compliquée pour l’actuel 16e de Ligue 2. "Les attentes pour le match face à Saint-Étienne sont très faibles. (...) Ce match, on va dire que c’est du bonus. Tout autre résultat qu’une défaite serait une grosse surprise. (...) On sent surtout beaucoup de pessimisme dans les Alpes avant ce déplacement. »"

Et si Geoffroy-Guichard devrait de nouveau afficher un nombre de supporters record, ce pourrait aussi être à l'avantage de Grenoble que la ferveur jouera. "Jouer dans le Chaudron, c’est une source de motivation. Ça transcende tout le monde. J’espère que ça pourra pousser certains joueurs à se dépasser."