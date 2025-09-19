L’ASSE recevra le Stade de Reims ce samedi à 20h, au stade Geoffroy-Guichard, pour le compte de la sixième journée de Ligue 2. Ce jeudi midi, la traditionnelle conférence de presse d’avant-match s’est déroulée avec Horneland, au cours de laquelle Maxime Bernauer a pris la parole.

Son avis sur l'identité de l'équipe ? "On voit que quand on arrive à avoir des phases de possession et qu'on arrive à être bien dans le match, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui arrivent à nous mettre en danger. Par contre, dès qu'on a un petit relâchement, je prends l'exemple de Grenoble, ils n'ont pas eu grand-chose sur le match. Il a suffi d'un centre et une tête pour qu'on ne puisse pas prendre les trois points. C'est ça aussi qui est dur quand on est favori, quand on doit gagner tous les matchs et qu'on est sur le papier supérieur à certaines équipes, c'est d'être constant et consistant sur la durée du match.

C'est ce qu'il faut qu'on travaille et qu'on arrive à faire le long sur cette saison. C'est une mentalité à avoir surtout. C'est humain aussi. Quand c'est un peu plus facile, il y ait une certaine forme de relâchement. C’est là-dessus qu'on insiste aussi. On est sur une bonne série. Des fois, humainement, on a l'impression que les matchs vont à chaque fois bien se passer, alors que la Ligue 2, on sait ce que c'est. Là, on a une série de gros matchs qui arrivent et c'est à nous de tout faire pour que la bonne série se poursuive."

"On est tous d'accord dans le vestiaire pour dire qu'on n'a pas été bons à Clermont."

"Ça aurait été inquiétant de juste se satisfaire du résultat sans parler de la perf. On est tous d'accord dans le vestiaire pour dire qu'on n'a pas été bons à Clermont. Nous, les premiers, ça nous dérange parce qu'on prend moins de plaisir et on ne montre pas ce qu'on sait faire. On sait qu'on a de la qualité dans ce groupe. Ça n'a pas été représentatif de ce groupe. Maintenant, il faut savoir gagner ces matchs-là. Ça aurait été encore plus frustrant de mal jouer et de ne pas le gagner. Je préfère mal jouer et gagner. Après, on ne se satisfait pas de ce qu'on a fait. C'est pour ça qu'on a bossé dur cette semaine pour montrer un meilleur visage.

On est encore au début du championnat, il y a des tournants. En Ligue 2, il peut y en avoir beaucoup. On prend les matchs les uns après les autres. L'avantage pour nous aujourd'hui, c'est qu'on est sur une bonne série. Ce match-là, on le joue à la maison devant un stade qui va être encore plein. Pour l'instant, tous les feux sont au vert, mais à nous de faire ce qu'il faut pour que ça continue. Il n'y aura pas de match tournant. On a à cœur de gagner parce qu'on veut gagner chaque match et on a à cœur que la bonne série continue le plus longtemps possible."

"L'année dernière, ça a été compliqué. Les émotions étaient plutôt négatives. Là, quand il y a des émotions positives à partager, il faut qu'on prenne le temps de le faire parce que ça fait du bien à tout le monde." (Bernauer avant ASSE-Reims)

Son avis sur Reims ? "Ils font partie des grosses équipes de ce championnat-là, avec un effectif solide qui a aussi connu beaucoup de changements, comme nous. Ils sont aussi en phase de construction et ils vont monter en puissance au fur et à mesure des matchs. C'est sûr que nous, il va falloir qu'on soit à 100 % pour faire une grosse performance et gagner On fera le bilan à la fin de la saison. Il est tôt."

La présence des supporters de l'ASSE à l’extérieur ? "Oui, j'avais déjà connu ça à Charlety quand je jouais au Paris FC (Contre l'ASSE). Surpris, non. Par contre, c'est toujours un plaisir de pouvoir partager ça avec eux. On se rend compte que ce n'est pas commun et que c'est une chance pour nous. On en a conscience. C'est pour ça qu'il faut qu'on prenne le temps à chaque fois de pouvoir partager ça avec eux. L'année dernière, ça a été compliqué. Les émotions étaient plutôt négatives. Là, quand il y a des émotions positives à partager, il faut qu'on prenne le temps de le faire parce que ça fait du bien à tout le monde."