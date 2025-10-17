À l’AS Saint-Étienne, le français reste la langue du vestiaire. Si l’anglais s’y est fait une place naturelle depuis deux saisons, notamment avec l’arrivée de plusieurs joueurs étrangers, le club tient à préserver cette identité linguistique. Chaque nouvel arrivant non francophone est ainsi encouragé à suivre des cours de français dès son arrivée dans le Forez. Une manière de favoriser la cohésion du groupe, sur le terrain comme en dehors. Duffus et ses coéquipiers travaillent d'arrache-pied, comme le montre cette vidéo du club...

Dans un club aussi profondément ancré dans son territoire que l’AS Saint-Étienne, parler français dépasse la simple question pratique. C’est aussi une marque de respect envers les supporters, les coéquipiers et l’histoire du club. Les dirigeants comme le staff veillent à ce que chacun puisse s’exprimer, comprendre les consignes et partager pleinement la vie du vestiaire.

Mais dans une équipe où les accents se multiplient (portugais, serbe, anglais, espagnol...) la langue de Shakespeare s’impose naturellement dans certaines discussions. D’où l’importance des cours de français proposés aux joueurs étrangers, souvent dans une atmosphère détendue. L’objectif n’est pas seulement linguistique : c’est aussi un outil d’intégration et de convivialité.

Une séquence amusante avec Joshua Duffus et João Ferreira

Dernier exemple en date : une vidéo légère et spontanée mettant en scène Joshua Duffus, jeune joueur anglais arrivé cet été, en pleine séance d’apprentissage improvisée avec João Ferreira et une membre de la cellule communication.

La scène, captée durant un cours de français, y montre Duffus qui s’exerce à la prononciation du nom du stade des Verts.

En anglais : « C’est quoi le nom du stade ? Je ne sais pas comment on dit mais c’est... Comment on dit en français ? »

Ses coéquipiers l'aident : « Geoffroy Guichard »

Le jeune Anglais répète, hésite, puis finit par trouver le bon ton. Puis, on lui demande : « Tu vas où samedi ? » Scène sympa durant laquelle Duffus finit par trouver la réponse... On vous laisse découvrir...