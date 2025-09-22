Avant de recevoir l’AS Saint-Étienne, leader de Ligue 2, Amiens SC devra composer avec de nombreuses absences. Une situation qui complique la tâche d’Omar Daf face à l'ASSE, déjà contraint de bricoler depuis le début de saison.

Ce mardi soir, Amiens affronte une ASSE en pleine forme et solidement installée en tête du championnat. Mais pour Omar Daf, les cartes sont loin d’être entre ses mains. L'entraîneur amiénois devra faire sans plusieurs éléments clés, notamment son avant-centre Jan Mlakar, encore blessé. « Il s’est de nouveau fait mal, c’est musculaire. Il avait eu le feu vert pour reprendre, mais ça n’a pas tenu », a confié Daf en conférence de presse.

Un secteur offensif en difficulté

Déjà privé de Manitu (blessé jusqu'en janvier), de Rafii et de Kandil (en phase de réathlétisation), Amiens ne dispose d’aucun avant-centre de métier pour affronter les Verts. Depuis le début de saison, le coach a souvent dû aligner un Lobry très avancé, ou miser sur la polyvalence de certains éléments offensifs. Un manque criant de solutions qui explique, en partie, les difficultés à s’imposer à la Licorne.

Malgré une intersaison agitée – marquée par les départs de Mafouta, Kouassi et Leautey – le club picard a tenté de se renforcer avec le Gabonais Averlant, l’ex-Valenciennois Hamache ou encore Mlakar. Mais la mayonnaise peine à prendre, notamment par manque de continuité physique.

Monconduit absent ?

Conscient du défi, Omar Daf refuse toutefois de se cacher derrière les absences : « Il ne faut pas se chercher d’excuses. Ce qui compte, c’est le travail invisible, la récupération. Les victoires amènent du sourire, c’est important pour l’état d’esprit. » Le technicien picard reste également prudent concernant Thomas Monconduit, récemment revenu de blessure : « Thomas a de l’expérience, il connaît bien son corps. Il revient aussi de blessures. Contre Annecy, il est sorti, il avait une alerte. Sur cette rencontre-là, je trouve que l’heure de jeu qu’il a produite sur ce match-là, il a mis beaucoup d’intensité, beaucoup de courses vers l’avant. On voit que c’est un garçon qui va bien. Pour le prochain match, on va voir comment il va récupérer, quelle décision on va prendre aussi. Ça se joue sur l’aspect physique, mais aussi sur l’aspect mental. »

Source : Le 11 HDF