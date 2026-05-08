L’heure n’est plus aux calculs pour les Verts. Face à Amiens, déjà assuré de terminer lanterne rouge de Ligue 2, l’ASSE doit s’imposer pour espérer monter directement dans l’élite. Ce vendredi soir, Philippe Montanier a révélé le groupe qui affrontera les Picards à Geoffroy-Guichard.

Les hommes de Philippe Montanier ont enchaîné les mauvaises prestations ces dernières semaines. Avec trois défaites consécutives, l’ASSE à manqué l’occasion de conserver sa deuxième place et d’aborder cette dernière journée en position idéale pour retrouver la Ligue 1.

Une dernière chance directe de retrouver l’élite

À l’aube de la dernière journée de Ligue 2, l’ASSE n’a aucune autre option que la victoire pour espérer retrouver l’élite. Les Ligériens n’ont pas leur destin entre leurs mains avant d’affronter Amiens.

Pour monter, gagner ne suffira pas pour les Verts, il faudra compter sur le Sporting club de Bastia. Ce samedi soir, le club corse recevra Le Mans au Stade Armand-Cesari. Les bastiais doivent s’imposer pour espérer doubler Laval sur le fil et s’offrir les barrages face au troisième de National.

Promus en Ligue 2 en fin de saison dernière, le club Sarthois vit un rêve éveillé et n’est plus qu’à 90 minutes d’enchaîner une seconde montée consécutive et de concrétiser une saison folle. Le Mans est l’équipe qui compte le moins de défaites en 2025-2026 et devra ne pas perdre pour espérer monter.

Cependant, un nul en Corse pourrait ne pas être suffisant pour les manceaux. Si l’ASSE gagne par deux buts d’écart ou plus, les hommes de Patrick Videira perdront leur seconde place.

Aux hommes choisis par Philippe Montanier de faire le job pour espérer renverser la vapeur et éviter d’avoir à disputer les playoffs, la semaine prochaine.

Le groupe de l’ASSE

Ce samedi soir, l'ASSE accueille Amiens, lors de la 34ᵉ et dernière journée de Ligue 2. Voici le groupe de Philippe Montanier :

Gardiens de But : Maubleu - Touré

Défenseurs : Appiah - Bernauer - Ferreira - Le Cardinal - Nadé

Milieux : Gadegbeku - Kante - Miladinovic - Moueffek

Attaquants : Boakye - Cardona - Davitashvili - Duffus - Old - Stassin - Nguessan.