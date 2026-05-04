En s'inclinant pour la troisième fois consécutive, l'ASSE a diminué ses chances d'accéder directement à la Ligue 1. Pour terminer la saison régulière, les Verts vont recevoir Amiens, une équipe déjà officiellement reléguée en Ligue 3. Pour cette affiche, l'engouement est une nouvelle fois très important.

Ce samedi à Rodez, les supporters stéphanois pouvaient retrouver un parcage pour la première fois depuis... le déplacement à Grenoble le 14 mars dernier. Fidèles au rendez-vous, les supporters de l'ASSE ont, comme à leur habitude, rempli le parcage et fait du bruit. Depuis le début de saison, les fidèles de l'ASSE veulent croire en une montée directe en Ligue 1. Malgré plusieurs huis clos partiels, l'affluence moyenne du Stade Geoffroy-Guichard est exceptionnelle. Avec 30 926 supporters, l'ASSE possède la meilleure moyenne du championnat. Très loin devant Le Mans, 12 033 et Reims, 10 797.

Lors de la réception de Troyes, le stade avait été rempli en un rien de temps. Ainsi, face au leader le 25 avril, 38 379 supporters s'étaient réunis dans les travées du Stade Geoffroy-Guichard. Ce jour-là, le stade aurait pu être rempli près de trois fois au vu de la forte demande. Elle est comparable à la venue de Manchester United en 2017.

Face à Amiens, le Peuple Vert répondra encore présent

Même deux jours après la gifle reçue face à Troyes (3-0), les supporters de l'ASSE ont répondu présents dès l'ouverture de la billetterie aux abonnés. Lorsque celle-ci a été ouverte au grand public jeudi dernier, les dernières places se sont une nouvelle fois écoulées en quelques minutes. Par conséquent, le Stade Geoffroy-Guichard sera donc encore une fois à guichets fermés pour pousser les Verts.

Bien que l'on pouvait craindre des reventes de places via la bourse d'échange après le revers face à Rodez, les supporters semblent toujours être derrière leur équipe ! En effet, à l'heure actuelle, presque aucune place n'est remise en vente sur la bourse d'échange proposée par l'ASSE.

38 000 supporters de l'ASSE

Ils seront donc encore 38 000 fidèles à pousser les Verts ce samedi à 20h contre Amiens. Pour accéder directement à la Ligue 1, il faudra à tout prix s'imposer (de plus de deux buts d'écart de préférence), tout en espérant une contre-performance (nul ou défaite) du Mans face à Bastia. Une équipe qui peut encore terminer barragiste et espère se maintenir en Ligue 2.