Bastia - Le Mans : Titularisé en urgence suite à la blessure de Kocik, le gardien manceau Ewan Hatfout s'est confié au Maine Libre après le nul face à Reims. Ses mots sonnent comme un avertissement pour les Verts.

«La pression sera plus sur Bastia»

Ewan Hatfout n'a pas caché la déception du nul concédé face à Reims (1-1) — mais il l'a rapidement relativisée. «On n'a pas perdu, on a pris un point sur Saint-Étienne, les Verts ayant perdu à Rodez. Après, forcément, il y a de la déception mais elle ne durera que quelques heures.» Le message est clair : Le Mans garde la tête froide et les yeux fixés sur Bastia.

Ligue 2 : grosse tuile pour Le Mans avant le déplacement à Bastia

Le gardien manceaux a même admis avoir suivi le score stéphanois en temps réel depuis sa cage. «Par moment, je demandais un peu le score. Il y a même un supporter des Worshippers qui m'a dit que Saint-Étienne était en train de perdre 2-0. À ce moment-là, je nous voyais pousser.» Et la grosse occasion de Martin Rossignol en fin de match ? Hatfout reste positif : «Il était déçu mais je lui ai dit qu'il fallait relever la tête. Il aura peut-être la même à Bastia et ce sera peut-être celle qui nous fera monter en Ligue 1.»

Bastia - Le Mans : Un groupe de guerriers pour un match de survie

Hatfout ne redoute pas le déplacement en Corse — il l'analyse avec lucidité. «On sait que Bastia va jouer son maintien. Je pense que la pression sera plus sur eux. À Bastia, il y a la survie d'un club qui se joue. Nous, c'est une saison où on a atteint plus que nos objectifs.» Voilà qui est dit. Le Mans arrive en Corse libéré, avec deux points d'avance sur l'ASSE, et la certitude que gagner suffira quoi qu'il arrive ailleurs.

Le gardien prévient néanmoins : «Cela ne sera pas forcément facile, on s'attend à un vrai combat. On a un groupe de guerriers, un coach qui fédère, qui fait jouer tout le monde.» Et d'insister sur la recette du succès : «Si on fait la deuxième mi-temps qu'on a faite contre Reims à Bastia, il n'y aura pas de souci.»

Pour l'ASSE, le message est limpide. Le Mans n'a pas l'intention de craquer en Corse. A voir...