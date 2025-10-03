L’ASSE se déplace du côté de l’Hérault à Montpellier ce samedi soir. 1 semaine après une première défaite cette saison à domicile face à Guingamp, une réaction immédiate est attendue par les supporters stéphanois. Eirik Horneland a dévoilé son groupe pour cette rencontre comptant pour la 9ᵉ journée de Ligue 2, qui se tiendra demain soir à 20h.

Montpellier réalise un début de saison délicat. Le club héraultais est en pleine reconstruction après une saison 2024-2025 cauchemardesque en Ligue 1. Relégués en tant que bons derniers du championnat, les montpelliérains ont l’intention de se restructurer avant d’espérer retrouver l’élite.

Après 8 journées, le MHSC est 7ᵉ avec 11 points, mais compte des défaites frustrantes face à Guingamp, Troyes et Boulogne. Les hommes de Zoumana Camara veulent laver l’affront de leur dernière prestation à domicile et s’imposer face à l’ASSE.

2 blessés et un suspendu chez les Verts

L’AS Saint-Étienne doit encore jongler avec plusieurs absences dans son effectif. Djylian N’Guessan, récemment sorti de l’infirmerie et revenu à l’entraînement collectif, n’a pas eu le temps de réintégrer durablement le groupe professionnel. Le jeune attaquant a en effet rejoint l’équipe de France U20 et débuté la Coupe du Monde au Chili. L’attaquant est entré en jeu lors de la victoire 2-1 des bleuets face à l’Afrique du Sud et était titulaire pour la seconde contre les USA (0-3). Côté infirmerie, Luan Gadegbeku, touché à l’entraînement, figure toujours dans la liste des absents. Le milieu formé au club devrait réapparaître après la prochaine trêve internationale, tout comme Lassana Traoré. Maxime Bernauer, expulsé face à Guingamp, sera suspendu à Montpellier ce samedi.

La bonne nouvelle vient d’Aïmen Moueffek. Initialement annoncé forfait pour plusieurs rencontres, le milieu marocain a finalement effectué un retour plus rapide que prévu. Entré en jeu à Amiens, il a pu débuter, 4 jours plus tard, face à Guingamp à Geoffroy Guichard. En revanche, Joao Ferreira a été stoppé net lors de l’échauffement précédant le match face à Reims. Après 2 matchs manqués, le portugais a fait son retour lors de la réception de Guingamp. L’ancien joueur de Watford est entré en jeu en fin de rencontre. Enfin, le cas Pierre Ekwah reste inchangé : toujours absent, il refuse de rejouer avec l’ASSE et sa situation continue de faire parler. Yvann Maçon et Dylan Batubinsika, non retenus cet été, ne font plus partie des plans d’Eirik Horneland et ne sont pas concernés par cette nouvelle affiche.

Le groupe de l’ASSE