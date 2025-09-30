Après huit journées de Ligue 2, le classement des temps de jeu à l’AS Saint-Étienne évolue légèrement. Lucas Stassin gagne du terrain et fait son entrée dans le top 11 de l'ASSE, au détriment de Ferreira.

Sur les vingt joueurs utilisés cette saison, douze cumulent déjà plus de 50% du temps de jeu total. Une donnée qui reflète la légère rotation, et l'ossature claire dessinée par le coach norvégien. À l’inverse, certains éléments peinent à grappiller du temps de jeu.

Stassin grimpe, Ferreira recule

La principale évolution de la semaine concerne Lucas Stassin. Grâce à ses 427 minutes, l’attaquant belge dépasse Ferreira (413 minutes) et se hisse désormais à la 11e place du tableau. Le buteur belge sort d'une semain à 3 matchs où il aura était grandement utilisé par son entraineur qui compte bien s'appuyer sur son talent. Une progression significative qui confirme la confiance du staff à son égard.

Quatre joueurs restent les seuls à avoir disputé l’intégralité des minutes depuis le début de la saison : Gautier Larsonneur, Mickaël Nadé, Florian Tardieu et Chico Lamba. Leur régularité témoigne de leur rôle clé dans l’effectif d’Eirik Horneland. Derrière ce quatuor, Augustine Boakye affiche lui aussi une remarquable constance avec huit apparitions.

ASSE : Les temps de jeu après 8 journées

Larsonneur – 808 min (8 matchs) Nadé – 808 min (8 matchs) Tardieu – 808 min (8 matchs) Lamba – 808 min (8 matchs) Boakye – 595 min (8 matchs) Annan – 558 min (6 matchs) Jaber – 556 min (7 matchs) Davitashvili – 501 min (7 matchs) Bernauer – 489 min (5 matchs) Cardona – 453 min (7 matchs) Stassin – 427 min (7 matchs) Ferreira – 413 min (6 matchs) Moueffek – 365 min (6 matchs) Miladinovic – 306 min (5 matchs) Gadegbeku – 239 min (4 matchs) Duffus – 206 min (6 matchs) Old – 188 min (7 matchs) El Jamali – 185 min (5 matchs) Appiah – 141 min (2 matchs) Traoré – 12 min (1 match)

Après huit journées, les temps de jeu accordés par Eirik Horneland donne des enseignements notables. L'entraineur norvégien a distribué les rôle. Le onze titulaire se dessine à l'ASSE. Aux remplaçants de venir bouleverser cette hiérarchie naissante.

Source : Peuple Vert