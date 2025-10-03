Avant de recevoir l'ASSE, Beric Omeragic, défenseur du MHSC, s'est présenté en conférence de presse. L'occasion de se projeter sur le choc de cette nouvelle journée de Ligue 2. Retranscription.

Beric Omeragic, défenseur du MHSC : "Un vrai premier test ? Non, on a eu quand même des journées avant mais c'est sûr qu’on va se confronter à un adversaire qui a fait un très bon début de saison. L’ASSE a des bonnes qualités individuellement. Sur ce point-là, ce sera aussi un test.

Montpellier en outsider ? Ce sont eux qui ont l'étiquette de favori. Mais ça ne doit rien changer dans la façon dont on doit entamer ce match. Il faudra de la personnalité et aussi oser des choses."

Le MHSC veut gagner à domicile

Beric Omeragic, défenseur du MHSC : "Un traumatisme de la saison passé ? C'était une saison assez difficile l'année dernière. Mais on doit faire la part des choses et se concentrer sur l’instant présent. Il y a eu une dernière victoire contre Laval, on doit s'appuyer dessus pour le match de Saint-Etienne. Avoir la même combativité, la même agressivité et essayer de poser un peu plus le pied sur le ballon pour oser plus de choses.

On a de la chance d'avoir le public est derrière nous par rapport à ce qui s'est passé la saison dernière (match arrêté). On l'a vu cette saison. Encore une fois, à Laval, ils étaient derrière nous. On leur doit ça, on se doit de gagner des matchs à domicile."

Le MHSC compte être agressif

Beric Omeragic, défenseur du MHSC : "On connaît mon poste de base, qui est défense centrale. Après, il faut aussi réussir à s'adapter. Si le coach a besoin de moi au poste de milieu, c'est pour le bien de l'équipe. Mais c'est sûr que j'ai une préférence. Je me sens plus à l'aise en défense centrale.

Il faudra entamer le match comme on l'a fait contre Laval. Avoir cette combativité et cet esprit d'équipe. Et peut-être à des moments, il faudra varier entre jeu long et construction pour leur faire mal."

Excitation avant de recevoir les Verts ?

Beric Omeragic, défenseur du MHSC : "Une forme d'excitation face au favori du championnat ? Ce match-là, il n'y a pas besoin d'excitation particulière. C'est déjà une grande affiche. Tout le monde est motivé, je suppose. C'est à nous de bien démarrer ce match."

L'ASSE, une attaque de Ligue 1

Beric Omeragic, défenseur du MHSC : "L'ASSE est plus forte que de la saison dernière ? Sur ce qu'on a vu, c'est sûr qu'ils ont un équilibre, ils ont un bon équilibre, que ce soit au niveau attaque ou de la défense. Il faudra faire un match plein. On l'a vu contre Guingamp, il y a des choses à exploiter. Il faudra les faire à 100 %.

L'ASSE au-dessus en Ligue 2 ? Sur ce début de championnat, on voit aussi la manière dont ils jouent. C'est une équipe avec des qualités individuelles au-dessus de la moyenne. Ils ont de quoi faire pour être au-dessus des autres équipes.

C'est une attaque où il faudra peut-être stopper les actions parce que ça va très vite. On a pu analyser, on a pu regarder les autres matchs. On sait que ça va très vite. Il faudra faire attention à tous les petits détails parce que c'est quand même une attaque niveau Ligue 1. Il faudra tout faire pour les arrêter."