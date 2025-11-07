Appelé une nouvelle fois en sélection, Zuriko Davitashvili va retrouver le maillot de la Géorgie à l’occasion des deux dernières journées des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026. L’ailier stéphanois affrontera successivement l’Espagne et la Bulgarie.

Le joueur de l’AS Saint-Étienne participera au dernier rassemblement international de l’année avec la sélection géorgienne. Le programme s’annonce relevé : la Géorgie recevra l’Espagne, leader invaincu du groupe E, le samedi 15 novembre à 18h, avant de se déplacer en Bulgarie le mardi 18 novembre à 20h45.

Ces deux rencontres clôtureront la phase de groupes des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026 en zone Europe. Si la qualification directe est déjà hors de portée, la Géorgie entend bien terminer sur une note positive et consolider la troisième place du groupe.

L’Espagne en patron, la Géorgie pour sauver l’honneur

Actuellement troisième du groupe E avec 3 points, la Géorgie de Davitashvili n’a remporté qu’un seul de ses quatre premiers matchs (1 victoire, 3 défaites). Devant, l’Espagne domine largement avec 12 points et 15 buts marqués pour aucun encaissé, tandis que la Turquie suit à trois longueurs.

Le déplacement à Sofia pour y affronter la Bulgarie, lanterne rouge avec zéro point, pourrait offrir à la Géorgie une chance de conclure sa campagne sur une victoire. Mais avant cela, l’équipe de Willy Sagnol devra relever un défi immense face à la Roja, candidate sérieuse au Mondial.

Davitashvili, un cadre du onze géorgien

Malgré une saison encore irrégulière avec l’ASSE, Zuriko Davitashvili conserve la confiance du sélectionneur Willy Sagnol, qui en fait un titulaire régulier sur l’aile gauche. Son volume de jeu, sa percussion et sa qualité de centre en font un élément clé du dispositif offensif géorgien.

Le joueur stéphanois, auteur d’un bon mois d'octobre en Ligue 2, espère confirmer sous le maillot national avant de reprendre avec les Verts après la trêve internationale.

Un Vert absent face à Quetigny

Cette convocation signifie que Davitashvili manquera le match de Coupe de France entre Quetigny (R2) et l’AS Saint-Étienne, prévu le 15 novembre à 20h30 au stade Gaston-Gérard de Dijon.

Un contretemps logique mais qui prive Eirik Horneland d’un joueur capable d’apporter de la vitesse et du déséquilibre sur le front de l’attaque.

Le programme de la Géorgie

Géorgie – Espagne le samedi 15 novembre – 18h

Bulgarie – Géorgie le mardi 18 novembre – 20h45