Pour la troisième rencontre de poule, l'ASSE affrontait le Hambourg pour le tournoi de Ploufragan ce samedi à 10h. Voici le résumé de la troisième rencontre de poule suivi grâce à notre reporter @PourTolerance.

Après deux premiers matchs intéressants (victoire contre Caen 2-0 et nul contre le PSG (1-1 puis défaite au TAB), les joueurs de Sylvain Gibert voulaient faire tomber les cadors allemands, invaincus jusqu'ici (2 victoires contre Caen 1-0 et le PSG 1-0). Pour s'offrir une finale, les joueurs de l'ASSE devaient tout simplement l'emporter face à Hambourg. En cas de nul ou de défaite, ce sont les allemands qui disputeront la finale. Une partie de la plus haute importance donc afin de s'offrir une chance de remporter ce tournoi prestigieux.

Le résumé de ASSE-Hambourg

XI de départ : Colombet - Achour, Dodote, Makhloufi, Hornech - Fall, Mimoun, Depalle - Agesilas, Cheikh, Aiki.

Le match commence de la meilleure des manières. Sur une accélération de Meyvin Agesilas, l'ailier stéphanois obtient un coup franc bien placé. Le capitaine Maedine Makhloufi s'occupe de déposer le ballon pour Aiki qui ouvre le score dès les premières minutes de jeu. 1-0 pour les Verts. Ce même Aiki est proche de doubler la mise mais sa tentative heurte la barre transversale et sa troisième le poteau ! Quel dommage pour les stéphanois qui auraient dû doubler la mise ! 1-0, c'est le score à l'issue de ses 25 premières minutes.

Il restait donc 25 minutes aux stéphanois pour décrocher leur ticket pour la finale du tournoi de Ploufragan. Pour cela, il fallait tenir mais les allemands n'allaient probablement pas en rester là ! Ils égalisent d'ailleurs très rapidement durant ce second acte grâce à un but de la tête. C'était sans compter sur l'homme de cette rencontre : Ayman Aiki. Dans tous les bons coups depuis le début de la partie, il réalise un contrôle pied droit, frappe pied gauche en pleine lucarne de très haut niveau qui permet à l'ASSE de repasser devant, 2-1 ! Les esprits s'échauffent en fin de match et les Verts vont subir l'égalisation dans le temps additionnel. Un but qui offre les penaltys aux joueurs d'Hambourg. Les Verts remportent tout de même la séance de tirs au but grâce à un arrêt d'Alexis Colombet et un but de Jules Mouton !

Ce dimanche, les joueurs de Sylvain Gibert joueront donc un dernier match à 15h30 contre une équipe à déterminer encore puisque l'autre poule n'a pas encore rendu son verdict !