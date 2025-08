L’ASSE s’apprête à clore sa préparation estivale ce samedi soir. Pour cette dernière rencontre amicale de l’été les Verts affronteront Cagliari. Découvrez le groupe qui voyage en Sardaigne.

Depuis le 19 juin, les Verts ont repris le chemin de l’entraînement sous la houlette de leur nouvel entraîneur, Eirik Horneland. Avec une relégation fraîche en tête, l’AS Saint-Étienne construit sa préparation estivale avec sérieux et ambition. Deux stages (Chambon-sur-Lignon fin juin, puis Aix-les-Bains en juillet) jalonnent l’été ligérien, avec une série de cinq matchs amicaux servant de révélateur.

Le dernier, prévu le 2 août à 20h30 sur l’île de Sardaigne, revêt une importance particulière : il s’agira du Trophée Luigi Riva. Loin d’un simple match de gala, cette rencontre s’inscrit dans un cadre solennel et chargé de sens.

Le Trophée Luigi Riva : un hommage à une légende italienne

Luigi Riva, décédé en janvier 2024, est une figure emblématique du football italien. Meilleur buteur de l’histoire de la Nazionale (35 buts), champion d’Europe 1968, il est surtout l’âme de Cagliari, qu’il mena à son seul titre de champion d’Italie en 1970. En hommage à cette légende du football, le club sarde a décidé de créer un trophée à son nom. Annoncé officiellement par le président Tommaso Giulini le 26 juin dernier, le Trophée Luigi Riva aura pour vocation d’honorer sa mémoire chaque été. L’AS Saint-Étienne a été conviée à inaugurer cette tradition, et ce choix n’est pas anodin.

Pourquoi l’ASSE pour disputer cette première édition ?

Pourquoi avoir invité les Verts ? En 1970, Cagliari dispute pour la première fois la Coupe des clubs champions, ancêtre de la Ligue des Champions. Son tout premier adversaire européen est l’AS Saint-Étienne. Lors du match aller en Sardaigne, Luigi Riva inscrit un doublé et conduit les siens à une victoire 3-0. Les Verts ne parviendront pas à inverser la tendance au retour, et Cagliari se qualifiera pour les huitièmes de finale. Cette double confrontation, ancrée dans la mémoire des deux clubs, symbolise un moment fondateur dans leur histoire européenne. En conviant Saint-Étienne à disputer ce trophée, Cagliari choisit donc de lier hommage et mémoire, dans une forme de boucle émotionnelle.

Le groupe des Verts

Voici le groupe selon Le Progrès :

Gardiens : Larsonneur, Maubleu

Défenseurs : Appiah, Bernauer, Lamba, Nade, Owusu, Traoré

Milieux : Jaber, Moueffek, Tardieu, Gadegbeku

Attaquants : Boakye, Cardona, Davitashvili, Miladinovic, Old, El Jamali, Duffus.