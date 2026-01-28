L’AS Saint-Étienne s’active sur le marché des transferts. Après Abdoulaye Kanté, le club a pris des renseignements sur Ismaël Baouf. Le défenseur central du SC Cambuur est en discussions avec l’ASSE afin de renforcer une défense affaiblie par les blessures. Une piste révélée par Foot Mercato et Transfer Radar.

L’ASSE ne veut pas perdre de temps sur ce mercato. Le secteur défensif est aujourd’hui fragilisé et le staff a identifié un besoin clair. Les blessures de Maxime Bernauer et de Chico Lamba compliquent la tâche et contraint le staff de bricoler dans l’axe central. Le club stéphanois souhaite anticiper afin d’éviter toute mauvaise surprise lors des prochaines échéances. Dans ce contexte, les dirigeants ont activé plusieurs pistes et celle menant à Ismaël Baouf a pris de l’épaisseur ces derniers jours. Le joueur du SC Cambuur correspond au profil recherché et des discussions sont déjà en cours avec son entourage.

Ismaël Baouf, un profil jeune et prometteur

Âgé de 20 ans, Ismaël Baouf évolue au poste de défenseur central au SC Cambuur, aux Pays-Bas. Le jeune Marocain s’est imposé comme un élément fiable dans un championnat réputé pour le développement des talents. Solide dans les duels, à l’aise dans la relance et capable de défendre en avançant, Baouf incarne un profil moderne, apprécié par les cellules de recrutement. International U20 marocain, il a récemment été sacré champion d’Afrique avec sa sélection, un titre qui a mis en lumière ses qualités et sa maturité malgré son jeune âge. Selon les informations de Foot Mercato et Transfer Radar, l’ASSE ne s’est pas contentée de simples renseignements et a engagé de véritables discussions autour d’un possible transfert.

Mercato ASSE : une défense à renforcer rapidement

La volonté de recruter un défenseur central est directement liée à la situation actuelle de l’effectif. Les absences de Maxime Bernauer et de Chico Lamba ont réduit les options dans l’axe, obligeant le staff à adapter ses choix. Dans une saison où chaque point compte, l’ASSE ne veut pas prendre de risques inutiles. Le recrutement d’Ismaël Baouf permettrait d’apporter une solution immédiate tout en préparant l’avenir. Son âge, son potentiel et son expérience internationale récente correspondent à la stratégie du club, qui privilégie des profils capables de progresser sur la durée. Si le dossier n’est pas encore finalisé, les échanges se poursuivent et confirment que Saint-Étienne est bien décidé à se renforcer défensivement dans les prochains jours.