L'ASSE a joué Angers ce samedi (3-3) dans un match d'une importance capitale. Le Sainté Night Club a debriefé la rencontre du week-end en se questionnant notamment sur les choix du coach stéphanois Eirik Horneland. Extraits de l'émission.

Adrien Ponsard : "Je ne veux pas citer le petit Nguessan parmi les flops mais sincèrement le mettre d'entrée dans un match comme ça, aussi important, c'est le jeter dans la gueule du loup. On le jette en pâture le gamin, il a 16 ans et on lui demande de faire les efforts que fait habituellement Davitashvili, c'est très compliqué. C'est un gamin qu'il faut faire jouer 20-25 minutes, il a du jus, il a du peps, il a de l'intensité mais sur un début de match aussi catastrophique en plus, ce n'est pas le mettre dans les meilleures conditions. Il ne le prend pas dans le groupe pour Marseille et le match d'après contre Angers qui est hyper important avec une victoire obligatoire et il met un gamin de 16 ans. Il a pas touché un ballon, il gagne le corner quand on marque mais c'est la seule chose qu'il ait fait de bien dans ce match. C'est un avant-centre, moi j'étais avant-centre aussi et jouer sur le côté c'est compliqué !"

"Honnêtement, je n'ai pas compris son choix et je pense que sur ce coup-là le coach Horneland s'est trompé." (Après ASSE-SCO)

Pierre : "Oui, surtout qu'il est utilisé comme ailier gauche alors que c'est un 9. On se met un peu une épine dans le pied dans un match hyper important. Il n'est pas à son poste, il a 16 ans, c'est un pari risqué qui n'a pas fonctionné effectivement. Pour moi, il se trompe avec Nguessan. C'est un match hyper important. Si on était au milieu de tableau, qu'il restait cinq matchs de championnat et qu'on n'avait plus rien à jouer, je dirais que c'est très bien. Même si tu veux piquer Davitashvili en le mettant sur le banc, tu avais l'option Cardona à Gauche et Boakye à droite ou les faire permuter. Honnêtement, je n'ai pas compris son choix et je pense que sur ce coup-là le coach Horneland s'est trompé."