L'ASSE a repris l'entraînement cette semaine sous le regard attentif de ses supporters. Une première séance ouverte au public où Ibrahima Wadji et Ben Old ont mené le footing des joueurs en phase de reprise. Une opportunité pour les fans de voir leurs joueurs favoris en action et d'observer les premières tendances en vue du match contre Nice ce samedi.

L'AS Saint-Étienne retrouvera Nice ce samedi à 17h sur BeIN Sports, dans un match qui aura une saveur particulière. Les Verts auront à cœur de prendre leur revanche après la lourde défaite 8-0 concédée à l'aller, une humiliation qui figure parmi les pires du 21e siècle pour le club stéphanois. Une occasion pour les hommes de Eirik Horneland de redorer leur blason et de prouver leur progression.

Des absents de marque pour le week-end ?

L'effectif stéphanois pourrait devoir composer avec plusieurs incertitudes pour ce week-end. Pierre Cornud, Igor Miladinovic, Dennis Appiah et Anthony Briançon sont de retour à l'entraînement mais le timing sera-t-il suffisant pour une présence dans le groupe samedi ? Tandis qu'Ibrahima Wadji et Ben Old poursuivent leur travail de remise en forme. Ces absences pourraient inciter Eirik Horneland à revoir ses plans et tester de nouvelles options pour pallier ces déficits.

Lassana Traoré avec le groupe pro de l'ASSE

Une autre information a retenu l'attention des supporters présents à l'entraînement : la présence de Lassana Traoré, future recrue des Verts. Cependant, il ne portera pas les couleurs de l'ASSE avant la saison prochaine. Pour l'instant, il vient simplement se familiariser avec son nouvel environnement. Son intégration au groupe pourrait apporter une nouvelle dynamique et renforcer l'effectif à l'approche de la rencontre contre Nice.

L'effectif stéphanois pourrait encore s'étoffer d'ici le week-end. En attendant, les Verts poursuivent leur préparation avec l'espoir de présenter une équipe compétitive face à Nice et surtout de prendre des points primordiaux dans la course au maintien.