L'ASSE a prêté plusieurs joueurs l'été dernier, et a refait de même cet hiver. Actuellement, six joueurs évoluent sous des couleurs différentes jusqu'à la fin de la saison : Beres Owusu (Quevilly-Rouen), Darling Bladi (Bourg-Péronnas), Mahmoud Bentayg (Zamalek, avec option d'achat), Karim Cissé (Annecy), Jirbil Othman (Francs Borains), Ayman Aiki (Bastia). Certains étaient sur le pont le week-end dernier.

Du côté de la Ligue 2, c’est Ayman Aiki qui a eu l’occasion de s’exprimer vendredi dernier. Prêté par l’ASSE à Bastia cet hiver, après avoir prolongé son contrat avec les Verts, l’ailier a connu sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs. Aligné d’entrée contre le Red Star, il a réalisé une première mi-temps correcte mais trop timide. Malgré deux situations, une tête qui fuit le cadre (25ème) et une frappe trop molle (32ème), Aiki ne s’est pas montré assez dangereux et tranchant. C’est pourquoi Benoît Tavenot a décidé de le sortir à la pause. Le SC Bastia s’est au final imposé 1-0 devant son public, grâce à un but de Sebas.

Ayman Aiki, Jibril Othman et Mahmoud Bentayg ont joué

Jribil Othman, prêté au Royal Francs Borains en deuxième division belge, a lui aussi joué ce week-end. L’attaquant formé au club est entré en toute fin de match et n’a pas pu éviter la défaite contre Molenbeek (1-0). Enfin, Mahmoud Bentayg était titulaire avec Zamalek, où il est prêté avec option d’achat. Le club égyptien affrontait son rival Al-Ahly en championnat. Et le latéral gauche s’est distingué en inscrivant le seul but de son équipe, permettant aux siens d’arracher le match nul (1-1). Pour rappel, Bentayg devrait être acheté définitivement par Zamalek dans les prochaines semaines.

Enfin, Karim Cissé (choix) et Darling Bladi (raison inconnue) étaient hors groupe avec Annecy et Bourg-Péronnas. Le défenseur central Beres Owusu n'a pas joué non plus, QRM étant exempté de match.