En cette fin de journée, les Verts accueillaient Angers pour une première finale dans la course au maintien. L'ASSE a raté la marche et n'a pu offrir à Eirik Horneland ainsi qu'à leurs supporters une deuxième victoire en 2025 après celle obtenue face à Reims. Résumé de la rencontre.

L'AS Saint-Étienne et Angers ont offert un spectacle intense ce samedi soir lors de la 23e journée de Ligue 1. Dans un match aux multiples rebondissements, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (3-3), après un final à couper le souffle.

Dès l'entame, les Angevins prennent les devants grâce à un penalty transformé par Himad Abdelli (7e). Dix minutes plus tard, le milieu de terrain du SCO s’offre un doublé en profitant d’un ballon mal repoussé par Larsonneur (17e). Sonnés mais pas abattus, les Verts réagissent à la 36e minute grâce à Irvin Cardona, qui place une tête imparable sur un corner de Tardieu (1-2).

Saint-Étienne reprend l'avantage, Angers arrache le nul

Au retour des vestiaires, les hommes d’Erik Horneland continuent sur leur lancée et reviennent à hauteur grâce à une superbe frappe de Pierre Ekwah à la 52e minute. Portée par un Geoffroy-Guichard en fusion, l’ASSE prend ensuite les devants grâce à un doublé de Cardona, bien servi par Davitashvili sur une touche rapidement jouée (74e).

Alors que les Verts pensaient tenir une victoire précieuse, Angers ne lâche rien. Dans les dernières minutes, Bernauer accroche El-Melali dans la surface et concède un penalty. Bamba Dieng ne tremble pas et égalise d’une frappe croisée (90’+4). Un dénouement cruel pour Saint-Étienne, qui voit s’envoler deux points dans la course au maintien.

Un partage des points frustrant pour l'ASSE

Ce match nul n’arrange finalement aucune des deux équipes. L’ASSE, toujours en quête d’un succès en 2024, reste engluée dans la lutte pour le maintien. Angers, de son côté, conserve son avance au classement mais manque une belle occasion de distancer ses concurrents.

Prochain défi pour les Verts : un déplacement périlleux à Nantes, où ils tenteront de renouer avec la victoire après ce scénario frustrant.