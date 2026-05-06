Après la défaite de l’ASSE à Rodez (2-1), les Verts n'ont plus leur destin en main mais restent en vie pour la dernière journée de Ligue 2. Sur le plateau du Sainté Night Club, les chroniqueurs n’ont pas mâché leurs mots, notamment Joss, très critique sur la saison des Verts.

La défaite à Rodez a laissé des traces. Plus qu’un simple revers, elle symbolise les limites actuelles de l’ASSE. Face à une équipe ruthénoise bien organisée, les Stéphanois ont une nouvelle fois montré leurs difficultés à imposer leur jeu. Un constat partagé par les observateurs, dont les chroniqueurs du Sainté Night Club, qui dressent un bilan lucide.

ASSE Rodez : un jeu devenu trop lisible

Pour Joss, l’explication est claire. L’effet de surprise n’existe plus. « Quand il est arrivé, Montanier a redonné un élan en changeant la manière de jouer. Mais ça s’est essoufflé », analyse-t-il.

Selon lui, les adversaires ont rapidement trouvé la clé. « Les équipes nous regardent jouer, elles analysent et voient vite où appuyer. » Un constat qui met en lumière un problème tactique majeur : l’ASSE n’arrive plus à se renouveler.

Ce manque d’adaptation pèse lourd dans cette fin de saison. Les Verts donnent l’impression de tourner en rond. Les intentions sont là, mais l’efficacité disparaît. Résultat : une équipe prévisible, souvent mise en difficulté dès que le rythme s’élève.

ASSE : une saison jugée ratée malgré la montée possible

Le constat est encore plus tranché sur le bilan global. « Cette saison est ratée, quoi qu’il arrive », lâche Joss. Une déclaration forte, alors même que les chances de montée restent intactes.

Pour lui, même une accession en Ligue 1 ne changera rien au fond du problème. « On sera chanceux de monter », estime-t-il, pointant du doigt des manques dans tous les domaines : jeu, régularité, gestion.

Le discours tranche avec l’espoir encore présent chez certains supporters. Mais il reflète une réalité : l’ASSE n’a jamais réellement maîtrisé sa saison. Trop d’irrégularité, trop de doutes, et une impression persistante de potentiel inexploité.

Monter en Ligue 1, et après ?

La question revient souvent chez les supporters : faut-il vraiment monter ? Pour Joss, le débat n’a pas lieu d’être. « Si tu montes, tu montes. Et tu travailles. »

Il appelle surtout à tirer les leçons du passé. La dernière montée avait été mal préparée. Mais cette fois, il veut croire à une meilleure gestion. « On a le droit d’apprendre, d’espérer que ça soit mieux. »

Un message lucide, mais aussi tourné vers l’avenir. Car malgré les critiques, une chose reste certaine : la montée reste possible. Et elle pourrait tout changer… à condition de ne pas reproduire les mêmes erreurs.