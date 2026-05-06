Ligue 2 : Suspendus à Guingamp, Guevara et Merghem seront bien là vendredi. Dans la dernière ligne droite d'une saison à couper le souffle, Réginald Ray récupère deux titulaires qui ne sont pas n'importe lesquels. Deux atouts de taille pour Bastia.

Bastia au complet au pire des moments pour ses adversaires

Il y a des nouvelles qui tombent bien. Pour la dernière journées de Ligue 2, où chaque but peut faire basculer une saison entière, le Sporting Club de Bastia retrouve deux éléments clés de son effectif. Suspendus lors du déplacement à Guingamp, Guevara et Merghem seront disponibles samedi soir pour recevoir Le Mans. Comme le rappelle Corse-Matin ce matin, Réginald Ray n'a jamais eu un groupe aussi riche en cette dernière semaine décisive. Le timing ne doit rien au hasard : récupérer ces deux-là maintenant, c'est retrouver de la profondeur, du physique et de la créativité au moment précis où la pression est maximale.

Ligue 2 : la forme de Bastia laisse grandement espérer l'ASSE

Guevara, le défenseur qui fait peur en Ligue 2

Le chiffre qui résume tout : 95e centile en duels aériens disputés, sur l'ensemble des défenseurs centraux de Ligue 2 cette saison. Le Colombien de 24 ans, 2 172 minutes jouées sous les couleurs bastiaises en 2025-26, n'est pas simplement un défenseur solide — c'est un roc dans les airs que très peu de ses homologues en D2 arrivent à approcher.

Les données Data'Scout dressent un portrait sans ambiguïté. Guevara caracole en tête sur les duels défensifs gagnés (93e centile) et les actions défensives réussies (93e centile). Classé #2 Ligue 2 en profil Défenseur Stoppeur, il combine une présence physique hors norme — vitesse max au 97e centile, distance en sprint au 100e centile — avec une efficacité défensive de premier plan. Autrement dit : il court plus vite et plus loin que presque tous ses concurrents directs en championnat.

Son point faible ? La construction basse. Précision des passes (47e centile) et passes progressives (34e centile) trahissent un profil de stoppeur pur, pas d'un libéro moderne. Mais dans un match à enjeu face au Mans, ce n'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande de gagner ses duels et de tenir la défense. Et ça, il sait faire.

Merghem, la touche technique de retour

Le profil de Merghem est radicalement différent. Un ailier capable de tout faire dans le dernier tiers : dribbles, duels offensifs, et qualités de passes.

Sa qualité sur CPA pourrait également être précieuse pour Bastia qui jouera sa survie. Face au Mans, sa présence dans le couloir ou dans l'entrejeu pourrait être un facteur décisif.

Ligue 2 : Une journée pour tout jouer

Bastia se retrouve dans une position inconfortable mais excitante : en course pour la montée directe, sous pression de chaque côté du classement. Récupérer Guevara et Merghem pour la réception du Mans ne règle pas tout — mais ça change clairement la donne. Ray a ses hommes. Il reste à les faire jouer ensemble au bon moment.

Pour on s'y intéresse ? Besoin de le rappeler ? L'ASSE doit s'imposer et compter sur le Sporting Club de Bastia qui ne perd pas face au Mans. Avec ces deux atouts, c'est un paramètre de plus qui donne envie d'y croire.