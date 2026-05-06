Après ASSE Rodez (2-1), les joueurs ont été pris à partie par certains supporters, les joueurs stéphanois ont été défendus par Philippe Montanier. Les chroniqueurs du Sainté Night Club ont aussi livré leur analyse de la situation. Tous pointent une réalité bien différente.

La défaite à Rodez n’a pas seulement fait mal au classement. Elle a laissé des traces dans les têtes. Et surtout, elle a déclenché une polémique inattendue. Accusés de « tricher » par une partie des supporters, les joueurs de l’ASSE ont vu leur engagement remis en cause.

Une accusation forte. Trop forte pour Philippe Montanier, qui n’a pas caché son agacement après la rencontre. Dans la foulée, les chroniqueurs du Sainté Night Club ont tenu à donner les sentiments sur la situation.

« c’est faire fausse route »

Valentin n’a pas tourné autour du pot. Pour lui, le débat est presque incompréhensible. « Tu es en Ligue 2, tu joues la montée après une saison de galère… tu ne peux pas tricher en fait, c’est impossible. »

Le chroniqueur insiste sur un point essentiel : l’enjeu dépasse largement un simple match. « Les joueurs savent à quel point les points sont importants, pour le club, pour les supporters et pour leur carrière. »

Dès lors, évoquer la triche serait une erreur d’analyse. « Aborder une crise par le concept de triche, c’est faire fausse route et pointer du doigt le mauvais problème. »

Le vrai constat est ailleurs. Plus dur, mais plus juste. « Cette équipe, depuis un mois, elle a juste montré ses limites techniques, physiques… et tout ce qu’il y a de possible. »

« Je les vois perdus, mais pas désintéressés »

Valentin s’appuie aussi sur ce qu’il observe sur le terrain. Et son regard est sans appel. « Je les vois perdus, impuissants… mais je ne vois pas des joueurs désintéressés. »

Il va même plus loin dans son analyse du comportement. « À chaque défaite, je ne vois pas des joueurs désintéressés par le score, ni dans leur communication avec les supporters. »

L’exemple du match face à Rodez illustre parfaitement ce propos. « Ils ont essayé de revenir. Avec Cardona, on y a cru. Si Appiah est plus clinique, ça fait 2-2 et on ne parle pas de tout ça. »

Une phrase qui résume tout : parfois, le football bascule sur des détails. Et l’interprétation change complètement.

ASSE : Montanier validé dans sa réaction

Dans ce contexte tendu, la sortie de Philippe Montanier après le match n’est pas passée inaperçue. Le coach stéphanois a rapidement pris la parole pour calmer la situation.

Une attitude saluée. « Merci à lui d’avoir tempéré cette querelle », souligne Valentin. « Parce que ça aurait pu encore plus déborder. »

Le risque était réel. La tension était déjà palpable dans le stade, et elle s’est prolongée sur les réseaux sociaux. L’intervention de Montanier a permis d’éviter une fracture encore plus profonde.

« Je suis à 200 % d’accord »

De son côté, Joss ne cherche même pas à nuancer. « J’aimerais apporter de la contradiction… mais je ne veux pas le faire parce que je suis à 200 % d’accord avec lui. »

Le diagnostic est identique. « Moi non plus, je ne vois pas des joueurs qui trichent. »

Mais il ajoute une dimension supplémentaire. Plus crue. « Je vois des joueurs, pour certains, très limités. On a plus un problème de talent que d’investissement. »

Un constat qui pique, mais qui reflète une réalité observée depuis plusieurs semaines. « Le foot, ça se joue aussi entre les deux oreilles », rappelle-t-il, pointant aussi des limites mentales.

Des joueurs « au bout » mais pas résignés

Joss insiste également sur l’état physique et mental du groupe. « Beaucoup sont au bout de leurs capacités athlétiques, physiques, mentales. »

Une fatigue accumulée qui explique certaines performances. Mais là encore, il refuse de parler de lâcher prise. « Je n’ai pas vu des mecs résignés, ni qui ont abandonné le truc. »

Le langage corporel reste un indicateur clé. Et pour lui, il ne trompe pas. L’envie est là. Mais elle ne suffit plus.

Une colère de supporters compréhensible

Reste la réaction des supporters. Elle peut sembler excessive, mais elle s’explique. « Il faut comprendre tout le monde », tempère Joss.

Les fans ont donné toute la saison. Ils ont suivi, encouragé, espéré. Et aujourd’hui, la frustration explose. « Il y a un ras-le-bol », reconnaît-il.

Une tension logique dans une saison sous pression. Mais qui ne doit pas fausser le diagnostic.