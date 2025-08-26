La bourse d’échange de l’ASSE reste accessible à tous les supporters, y compris pour les places en Kop. Une clarification importante après une première confusion en début de saison.

Depuis plusieurs semaines, l’engouement autour de l’AS Saint-Étienne ne faiblit pas. Avec plus de 20.000 abonnements vendus et un Geoffroy-Guichard qui promet d’être incandescent, l’accès aux précieuses places en Kops cristallise toutes les attentions.

Après une annonce initiale laissant penser que la bourse d’échange serait réservée aux seuls abonnés dans ces tribunes, le club a finalement rectifié : la plateforme reste ouverte à tous, y compris pour les Kops Nord et Sud.

Une ferveur toujours plus convoitée

Les Magic Fans et les Green Angels, qui animent respectivement les Kops Nord et Sud, font de ces tribunes le véritable cœur du Chaudron. La demande y est telle qu’il est quasi impossible de décrocher un abonnement, les places étant prises d’assaut dès l’ouverture des campagnes. La bourse d’échange reste donc un précieux sésame pour les supporters occasionnels souhaitant vivre une soirée dans ces tribunes bouillonnantes.

Une clarification de l’ASSE après un premier couac

Lors du premier match de la saison, une erreur technique avait restreint l’accès à la bourse d’échange des Kops aux seuls abonnés. L’ASSE l’avait même inscrit dans les Conditions Générales d’utilisation de la bourse d’échange.

Une situation qui avait semé le doute et inquiété une partie du public stéphanois. Mais rapidement, le correctif a été apporté : dès les 48 heures précédant la rencontre face à Rodez, la bourse d’échange était de nouveau ouverte à tous. Désormais, cette règle est confirmée pour l’ensemble de la saison.

Un Chaudron qui ne se ferme à personne

En rendant les Kops accessibles via la bourse d’échange au grand public, l’ASSE entretient l’ADN populaire de son stade. Familles, jeunes supporters et anciens abonnés de retour peuvent ainsi continuer à goûter à l’ambiance unique qui fait la renommée du Chaudron. Une décision qui renforce le lien entre le club et ses fidèles, tout en confirmant que Saint-Étienne reste l’une des places fortes du football populaire en France.