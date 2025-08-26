Concurrent direct de l’ASSE dans la lutte pour la montée, le Stade de Reims vient de perdre plusieurs cadres de son effectif. Un coup dur qui pourrait peser lourd dans la bataille du haut de tableau. D'autant plus lourd que le club champenois vient de subir sa première défaite hier soir à Pau (0-2). Le Stade de Reims ne peut plus perdre de temps...

Le déplacement du Stade de Reims à Pau a confirmé les craintes des supporters champenois : l’équipe de Karel Geraerts traverse une véritable hécatombe. Trois titulaires indiscutables ont manqué à l’appel. Des joueurs qui, depuis le début de saison, se sont révélés déterminants, que ce soit par leur leadership, leur impact défensif ou leur capacité à créer du danger offensif.

Leur absence a contraint le technicien belge à bouleverser son organisation défensive et à revoir son animation au milieu de terrain. Résultat : une prestation terne et une défaite nette (2-0) face à Pau, qui replace brutalement Reims face à ses limites.

Un capitaine et un métronome à l’infirmerie

Parmi les absents, le plus marquant est bien sûr le capitaine rémois, Nicolas Pallois, pilier de l’arrière-garde, blessé aux adducteurs. Véritable stabilisateur de la défense, il pourrait manquer environ deux mois de compétition, en attendant les résultats d’examens complémentaires. À 37 ans, son expérience était précieuse dans un effectif en reconstruction.

Autre coup dur : Teddy Teuma, le maître à jouer du milieu, auteur de deux passes décisives depuis le début de saison. Touché à l’échauffement lundi soir, il a dû céder sa place à Yohan Demoncy, titularisé pour la première fois. Son absence prive Reims d’un relais technique essentiel entre les lignes et d’un joueur capable de faire la différence sur coups de pied arrêtés.

Comme si cela ne suffisait pas, Mory Gbane a lui aussi dû déclarer forfait à cause d’une gêne musculaire. En l’espace de quelques jours, le SDR a donc perdu trois hommes forts de son onze type.

Une brèche à exploiter pour l’ASSE ?

Pour l’AS Saint-Étienne, qui accueillera Reims le 20 septembre prochain (20h), cette série de blessures est évidemment scrutée. Le Stade de Reims, affaibli dans ses fondamentaux, pourrait laisser filer des points précieux dans les prochaines semaines. Dans une Ligue 2 où la régularité fait la différence, l’absence simultanée d’un capitaine expérimenté, d’un cadre au milieu et d’un relayeur athlétique pourrait coûter cher aux Champenois. Toutefois, si Nicolas Pallois semble parti pour plusieurs semaines d'absences, rien ne dit qu'il en sera de même pour Teuma et Gbane.

De son côté, l’ASSE devra surtout se concentrer sur sa propre dynamique. Dans la lutte pour le haut de tableau, chaque détail compte — et Reims subit un premier coup dur dès le mois d’août. Aux Verts de poursuivre sur leur lancée des trois premières journées de championnat pour tenter de distancer un adversaire direct.