L’ASSE va retrouver le Chaudron lors des 2 prochains week-end pour la 6ème puis la 8ᵉ journée de Ligue 2. Les stéphanois s’apprêtent à débuter une semaine à 3 matchs par la réception de Reims ce samedi. Le Peuple Vert répond bien sûr présent pour venir encourager son équipe, toujours invaincue cette saison. Le point sur la billetterie.

La campagne d’abonnements au Stade Geoffroy Guichard pour la saison 2025-2026 s’est terminée ce vendredi 12 septembre. Les supporters stéphanois ont une nouvelle fois frappé fort en battant le record d’abonnements pris pour une saison de Ligue 2. Avec plus de 20.000 abonnés, l’ASSE pourra une nouvelle fois compter sur son public dans un Chaudron en feu durant l’entièreté de la saison. Lors de la dernière rencontre à domicile, le Stade Geoffroy Guichard était à guichets fermés pour la réception de Grenoble. Les bons résultats du début de saison plus l’objectif de la remontée directe attirent du monde dans le Chaudron.

Les supporters stéphanois font aussi déplacer les foules à l’extérieur, à l’image de la rencontre à Clermont. En Auvergne, le parcage était une nouvelle fois rempli avant même l’ouverture au grand public. Pour les 3 premiers voyages de la saison, il fallait obligatoirement faire partie d’un groupe de supporters de l’ASSE pour pouvoir se procurer une place dans le secteur des visiteurs. Face au CF63, les supporters des Verts ont envahi la tribune située à côté du parcage visiteurs. Plusieurs centaines d’amoureux de l’ASSE ont garni le Stade Gabriel Montpied, en plus des 600 présents en parcage.

L’ASSE se rapproche d’un Stade à guichets fermés face à Reims ?

La billetterie se vide à vitesse grand V pour la réception des champenois ce samedi 20 septembre à 20h. Les Kops Nord et Sud ainsi que leurs corners sont d’ores et déjà pleins contrairement à leurs balcons qui devraient rester vides cette saison. La partie inférieure de la tribune Henri Point fait également le plein tandis que sa partie supérieure et la Tribune Pierre Faurand continuent de bien se remplir. D'Ici à ce samedi, il se pourrait bien que l’ASSE compte à nouveau sur un Stade plein face au Stade de Reims.