Lamine Fomba a quitté l'ASSE cet été. Son passage dans le Forez n'aura pas été une réussite comme l'espéraient les dirigeants de l'ASSE. Libéré par l'AS Saint-Etienne, il s'est engagé avec le Servette FC. Il a accordé une interview cette semaine dans laquelle il revient sur ses dernières semaines avant d'affronter Sion.

Lamine Fomba (Ex-ASSE): « Je suis arrivé chez les Verts en L2 en janvier 2023, de Nîmes. Cela s’est très bien passé pour moi pendant un an. Avant un changement d’entraîneur et le banc dès mars 2024."

L'ASSE pas honnête avec Fomba ?

Lamine Fomba (Ex-ASSE): "J’en prends ma part, je n’ai peut-être pas montré que j’étais indispensable. Après, le club monte en L1 et je pense que l’on repart de zéro : bonne préparation, bons matches amicaux, mais je ne vais pratiquement plus avoir ma chance dès le début de la saison. Je demandais des explications que l’on ne me donnait pas. Le club ne voulait plus moi, sans me le dire."

Séduit par le discours de Yoan Louch, recruteur du SFC

Lamine Fomba (Ex-ASSE): "Il m’a dit tout ce que je voulais entendre, tout ce que j’avais besoin d’entendre. Il ne m’a pas dit que j’étais le meilleur, tout ça, non. Il m’a parlé de moi, il me connaissait, il s’était renseigné, c’était très professionnel, humain, cohérent. Franchement, cela m’a fait du bien et cela m’a tout de suite plu."

Lamine se dit exigeant

Lamine Fomba (Ex-ASSE): "Mon début de saison ? Je crois que ce n’est pas trop mauvais, mais pas top non plus. Je dois apporter plus encore, dans la récupération notamment. Dans l’intensité, dans la gestion des équilibres au milieu. Dans les choix aussi. Comme contre YB, avec cette balle perdue au sortir des 16 mètres qui a coûté un but. Mais j’y travaille activement : je suis très exigeant envers moi-même."

Source : Tribune de Genève