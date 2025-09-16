Buteur face à Clermont et omniprésent dans le jeu, Augustine Boakye a été logiquement récompensé de sa belle prestation en figurant dans l’équipe-type de la 5e journée de Ligue 2. Une nouvelle étape franchie pour le Ghanéen, qui brille cette saison sous le maillot vert.

Aligné d’entrée par Eirik Horneland, Augustine Boakye s'est mis au diapason lors de la rencontre entre l’ASSE et Clermont (victoire 2-1). Auteur du premier but des Verts, il a été un poison constant pour la défense adverse pendant 80 minutes.

Un match plein face à Clermont

Avec une note de 7.7, le Ghanéen a brillé dans tous les compartiments du jeu :

1 but

2 tirs cadrés

6 duels au sol remportés

4 dribbles tentés (2 réussis)

85 % de passes réussies (23/27)

0 faute commise et 2 fautes subies

Solide dans les duels, précis techniquement, disponible dans les intervalles, Boakye a tout simplement confirmé son excellent début de saison. Cette prestation lui vaut une place dans l’équipe-type de la J5, établie par plusieurs médias spécialisés.

La confirmation d’une montée en puissance

Après une première saison frustrante (17 matchs, 2 buts, 0 passe), Boakye semble enfin avoir lancé son aventure stéphanoise. Avec 2 buts et 3 passes décisives en cinq journées, il est l’un des joueurs les plus décisifs de Ligue 2.

Capable d’évoluer sur l’aile ou dans l’axe, il offre à Horneland une polyvalence précieuse et une vraie capacité à déséquilibrer les blocs adverses.

Un message fort envoyé à la Ligue 2

Cette distinction vient récompenser le travail et la patience du joueur. Boakye ne se contente plus de promesses : il est désormais l’un des atouts majeurs de l’ASSE dans la course à la montée. Et ce n’est peut-être que le début.

Journée 5 de Ligue 2 : Les Troyens à l'Honneur

Avec une large victoire à domicile face à Nancy (3-0), l'ESTAC est logiquement bien représentée. Boura, Mille et Titi figurent parmi l'Equipe-Type de la J5 de Ligue 2.

