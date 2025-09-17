L’ASSE poursuit son ouverture vers ses supporters. Ce mercredi 17 septembre, le club ligérien organise une séance de dédicaces à destination du grand public. Un événement qui permettra aux fans de rencontrer les sept nouvelles recrues estivales de l’effectif professionnel.

L’événement aura lieu à la Boutique des Verts, de 14h à 15h, en plein cœur de Geoffroy-Guichard. Une belle opportunité pour les amoureux des Verts de venir saluer les nouveaux visages du groupe, tout juste arrivés cet été, et de prendre la température d’une équipe en pleine reconstruction sous l’ère Kilmer Sports Ventures.

Voici la liste des joueurs de l'ASSE présents

Ebenezer Annan

Joshua Duffus

João Ferreira

Mahmoud Jaber

Chico Lamba

Strahinja Stojkovic

Lassana Traoré

Si l'ASSE a décidé de ne plus réaliser de conférence de presse pour présenter ses nouvelles recrues, les sept néo-stéphanois seront présentés au Peuple Vert à la Boutique officiel du club. Sept joueurs qui vous attendent donc. Autant de profils prometteurs, venus renforcer l’ossature de l’équipe d’Eirik Horneland. Si certains sont déjà bien intégrés dans la rotation, d'autres gagnent progressivement en temps de jeu. Leur point commun : une forte volonté de s’imposer dans le Forez et de participer activement à la quête de remontée en Ligue 1.

Un moment d’échange, symbole d’une nouvelle dynamique

L’ASSE mise ainsi sur la proximité avec ses supporters, et cette initiative s’inscrit dans une démarche globale : créer du lien, de la fidélité, et entretenir l’ADN populaire du club. C’est aussi l’occasion, pour les plus jeunes fans, de repartir avec un autographe, une photo ou un souvenir marquant.

Supporters stéphanois, à vos agendas : ce mercredi, c’est à la boutique que ça se passe !