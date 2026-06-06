Champion de Ligue 2 avec Troyes, Stéphane Dumont a longuement évoqué sa saison dans le Maestro Show. Au fil de l'entretien, l'entraîneur aubois a multiplié les références à l'AS Saint-Étienne, à Philippe Montanier et à la course à la montée. Surtout, ses propos permettent de mieux comprendre pourquoi l'ESTAC a décroché le titre quand les Verts ont finalement échoué aux portes de la Ligue 1.

Lorsque Stéphane Dumont revient sur la saison de Troyes, un mot revient sans cesse : collectif. Le technicien nordiste ne parle quasiment jamais d'exploits individuels. À l'inverse, il insiste sur une ligne directrice qui a accompagné l'ESTAC du premier au dernier match. Pour lui, la réussite troyenne repose avant tout sur la qualité humaine du groupe construit l'été dernier.

"Aujourd'hui plein de joueurs se sont mis en valeur à travers le collectif et pas l'inverse." Voilà qui résume parfaitement sa philosophie. L'ancien adjoint du LOSC va même plus loin lorsqu'il évoque le recrutement réalisé par le directeur sportif Antoine Sibierski. "Le premier critère, c'était la mentalité."

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Une analyse qui fait écho aux difficultés de l'ASSE

Difficile de ne pas établir un parallèle avec les récents propos d'Ivan Gazidis. Depuis l'échec des barrages, le président stéphanois martèle la nécessité de retrouver davantage d'humilité, d'exigence et de culture du travail au sein du club. Dumont, lui, estime que cette dimension a constitué le socle du titre troyen.

Il révèle même avoir voulu rompre avec certaines habitudes observées avant son arrivée : "Dans un passé plus ou moins récent, le club était identifié comme plutôt individualiste sur chacun sa carrière et puis on verra. C'est surtout ce qu'on a voulu changer."

Une déclaration qui résonne forcément du côté de Saint-Étienne. Car malgré un effectif parmi les plus valorisés de Ligue 2, les Verts ont régulièrement donné l'impression de manquer de cohérence collective. À Troyes, Dumont explique au contraire avoir construit un groupe où personne ne passait avant l'équipe. "Pas de star." Le message est clair. "Le collectif va performer et pas l'inverse."

Le tournant de Geoffroy-Guichard selon Stéphane Dumont

L'autre passage fort concerne évidemment le match du 3 mai dernier. Ce soir-là, Troyes s'était imposé 3-0 à Geoffroy-Guichard et avait pratiquement validé sa montée directe en Ligue 1. Dumont dévoile aujourd'hui les coulisses de cette rencontre décisive. Son objectif n'était pas de répondre à l'euphorie stéphanoise mais de l'éteindre progressivement. "On voulait freiner les ardeurs de Saint-Étienne et l'euphorie stéphanoise."

L'entraîneur aubois reconnaît que son équipe avait parfaitement identifié l'enjeu psychologique de la rencontre. Une première période prudente, puis une accélération fatale après la pause. "Cette seconde période hyper aboutie, le score là-bas à ce moment-là, il n'y a pas mieux."

Quelques minutes plus tard, il lâche même une phrase qui risque de rappeler de mauvais souvenirs aux supporters stéphanois : "Monter à Sainté en gagnant 3-0 là-bas et fêter le titre une semaine après, je ne sais pas s'il y avait meilleur scénario."

Horneland, Montanier et le regard de Dumont sur l'ASSE

Interrogé sur les différents styles de jeu observés en Ligue 2, Dumont cite spontanément l'AS Saint-Étienne. Son analyse résume parfaitement les deux visages affichés par les Verts cette saison.

"Saint-Étienne, qui au début avait beaucoup de possession avec Horneland et est revenu à quelque chose de plus basique avec Philippe Montanier." Cette observation confirme le sentiment partagé par de nombreux observateurs. Sous Eirik Horneland, l'ASSE cherchait à dominer le ballon et à imposer un pressing agressif. Après l'arrivée de Philippe Montanier, l'équipe s'est montrée plus pragmatique et plus directe.

Pendant ce temps, Troyes est resté fidèle à ses principes. Même durant sa période difficile de janvier, Dumont affirme n'avoir jamais dévié de sa ligne de conduite. "Du calme, de la stabilité." Puis : "On avait confiance en ce qu'on faisait."

Deux notions qui ont finalement permis à l'ESTAC de résister au retour de Saint-Étienne. Au moment de tirer le bilan de cette saison, les mots de Stéphane Dumont ressemblent à une petite pique adressée à toute la Ligue 2. Alors que l'ASSE possédait davantage de moyens financiers et un soutien populaire incomparable, Troyes a bâti sa réussite sur la cohérence, la stabilité et la force du collectif. Trois ingrédients qui ont fait la différence dans la course au titre.