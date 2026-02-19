L’ASSE aborde un tournant décisif de sa saison avec quatre rencontres capitales avant le sprint final vers la Ligue 1. Laval, Pau, Red Star, Grenoble : un enchaînement piégeux qui peut tout changer dans la course à la montée.

Relancés après leur succès à Guingamp, les Verts sont revenus au contact du haut de tableau. À une petite longueur de Reims, la dynamique est positive. Mais les douze dernières journées ne laisseront aucun répit. Et les quatre prochains matches ressemblent à un véritable dernier virage dangereux.

J24 : ASSE – Laval : le piège du mal classé

Avant-dernier de Ligue 2, Laval n’a plus gagné en championnat depuis le 25 novembre 2025. Avec 18 points au compteur, les Mayennais stagnent. Mais attention aux lectures trop rapides.

L’équipe d’Olivier Frapolli reste combative. Elle joue sa survie. Et dans ce genre de contexte, chaque point compte double. Les Tangos ne viendront pas à Geoffroy-Guichard en victime résignée.

L’ASSE est prévenue. En fin d’année, les Verts avaient concédé un nul frustrant (2-2) face à Bastia, alors dernier du classement, à domicile. Un rappel utile. Sous-estimer Laval serait une erreur. Montanier et ses hommes devront imposer leur rythme sans tomber dans la précipitation.

J25 : déplacement périlleux à Pau

Se rendre dans le Béarn n’a jamais été simple. Pau voudra laver l’affront du match aller, où l’ASSE s’était imposée 6-0. Une humiliation que les Palois n’ont pas oubliée.

Le club alterne le bon et le moins bon. Mais il propose l’un des jeux les plus attrayants de Ligue 2. Depuis la prise de fonction de Thierry Debès, successeur de Nicolas Usaï, la dynamique semble relancée chez les Jaune et Bleu.

Ce sera aussi l’occasion de retrouvailles. Anthony Briançon, Cheick Fall, Setigui Karamoko et Noah Raveyre croiseront leur ancien club. Quatre ex-Stéphanois qui auront à cœur de briller. Le contexte s’annonce chaud. Et le déplacement, piégeux.

J26 : ASSE - Red Star, choc à six points

Sans doute l’affiche la plus tendue de cette séquence. Le Red Star est la surprise de la saison. Les hommes de Grégory Poirier s’accrochent au wagon de tête. Organisés, accrocheurs, efficaces.

Ils avaient fait chuter l’ASSE au match aller. Un souvenir encore présent. À Geoffroy-Guichard, les Verts devront prendre leur revanche.

Les deux équipes comptent actuellement le même nombre de points. L’enjeu est clair : un match à six points dans la lutte pour la montée. L’intensité promet d’être maximale.

J27 : court déplacement, long combat à Grenoble

L’un des trajets les plus courts de la saison. Mais certainement pas le plus simple. Le Stade des Alpes fera le plein. Une rareté cette année.

Grenoble a tenu Reims en échec (0-0) ce week-end. Une preuve supplémentaire que le GF38 est capable de verrouiller les débats. Affronter les Isérois reste toujours particulier. Le contexte, l’ambiance, l’engagement.

Comme souvent, l’ASSE sera attendue. Et devra répondre présent dans un match qui pourrait se jouer sur des détails.

Après ces quatre rencontres, il restera sept matches : Annecy, Nancy, Dunkerque, Bastia, Troyes, Rodez et Amiens. Sept finales vers la Ligue 1.

Mais avant de penser au sprint final, les Verts doivent négocier ce virage sans sortir de la route. Laval, Pau, Red Star, Grenoble : quatre obstacles aux profils différents.

Philippe Montanier le sait. Son groupe aussi. C’est maintenant que se construit une montée. Ou que se perd une saison.

Les prochaines semaines diront si cette ASSE a vraiment l’étoffe d’un candidat à l’accession.