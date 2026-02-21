L’AS Saint-Étienne connaît l’identité de l’arbitre qui officiera samedi soir (20h) à Geoffroy-Guichard pour la réception du Stade Lavallois, dans le cadre de la 24e journée de Ligue 2. Les Verts seront dirigés par Thierry Bouillé, 38 ans, arbitre fédéral au parcours singulier.

Il sera assisté de Florent Marmion et Sébastien Lemaire, tandis qu’Edgar Barenton officiera en tant que quatrième arbitre.

Cette saison, Thierry Bouillé a déjà dirigé neuf rencontres de Ligue 2, distribuant 37 avertissements et cinq cartons rouges. Parmi ces expulsions figurent celles de Yoann Salmier (Clermont) à Reims, d’Ousmane Kanté (Pau) face à Dunkerque, d’Anthony Roncaglia (Bastia) à Annecy, ainsi que deux exclusions côté lavallois : Yohan Tavares contre Dunkerque et Théo Pellenard à Annecy.

Les Stéphanois l’ont déjà croisé le 27 janvier 2024, lors de la réception d’Amiens. Ce soir-là, l’ASSE s’était inclinée 1-0 à Geoffroy-Guichard.

Thierry Bouillé : Un parcours marqué par la résilience

Au-delà des statistiques, Thierry Bouillé possède un parcours atypique. Rien ne le prédestinait forcément à l’arbitrage. « Au début, c’était un grand hasard », confie-t-il dans ICI Lorraine. Passionné de football, il évoluait dans les équipes de son quartier avant de se retrouver, presque par accident, à arbitrer son premier match. Après une saison à alterner entre joueur et arbitre, il choisit définitivement le sifflet. Un choix qui l’accompagne depuis 23 ans.

Son premier grand souvenir reste son match à Strasbourg, devant plus de 13 000 spectateurs à la Meinau. « C’était un match historique. Ce premier match à la Fédération reste pour moi un souvenir marquant », raconte-t-il.

Mais son parcours a aussi été marqué par une épreuve bien plus difficile que n’importe quelle rencontre. En 2020, une grave maladie auto-immune le paralyse partiellement. Les médecins lui annoncent qu’il ne marchera plus. Trois ans plus tard, contre toute attente, il revient sur les terrains. Une résilience qui force le respect et qui illustre la détermination de cet arbitre fédéral, dont l’objectif reste d’atteindre un jour la Ligue 1. Samedi, au Chaudron, c’est donc un homme forgé par les épreuves qui dirigera une rencontre capitale pour les ambitions stéphanoises.