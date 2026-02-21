Ce samedi, trois nouvelles rencontres de la 24ᵉ journée de Ligue 2 sont au programme. Alors que l’ASSE tentera d’enchaîner un troisième succès consécutif, ce soir, face à Laval deux matchs se jouaient à 14h. Les deux équipes de tête, Troyes et Reims étaient sur le pont cet après-midi. Résumé et résultats.

La lutte pour la montée bat son plein en Ligue 2, ces dernières semaines. Troyes n’a pris qu’un point sur les quatre dernières journées et a laissé ses concurrents revenir petit à petit. L’ESTAC n’avait alors que trois points d’avance sur Le Mans, cinquième avant le coup d’envoi de ce nouveau week-end de compétition.

Troyes et Reims à la relance en Ligue 2

Si Troyes a stoppé l’hémorragie en ramenant un point de Bastia, le leader ne s’est pas rassuré en Corse. Dominé par la lanterne rouge, l’ESTAC n’a pas réellement été en mesure de faire un meilleur résultat face au Sporting. Face à Pau, la victoire était impérative pour conserver un fauteuil que les Troyens n’ont plus quitté depuis la huitième journée.

Le club rival de l’ESTAC faisait partie des quelques équipes, pouvant se retrouver nouveau leader de Ligue 2 à l’issue de ce week-end. Face à Amiens, Reims, deuxième, voulait gagner à tout prix pour espérer s’installer sur la première marche du classement.

Reims perd encore des plumes !

Le Stade de Reims et l’Amiens SC se sont quittés sur un match nul et vierge (0-0) au terme d’une rencontre fermée et pauvre en véritables occasions. Dominateurs dans la possession, les Rémois ont longtemps monopolisé le ballon sans parvenir à désorganiser le bloc bas amiénois. Malgré quelques tentatives de Leoni, Nakamura ou Benhattab, les Champenois ont manqué de justesse dans les trente derniers mètres, multipliant les centres imprécis et les frappes sans danger pour Bernardoni.

Amiens, de son côté, a surtout cherché à exploiter les contres. Fofana et Ntamack se sont procuré les situations les plus franches, obligeant notamment Jaouen à une parade décisive à bout portant en seconde période. Les Picards auraient même pu bénéficier d’un second avertissement contre Koné, déjà en difficulté face à Ntamack.

Au fil des minutes, Reims a poussé sans imagination, butant sur une défense regroupée. En fin de match, Amiens a clairement fermé le jeu pour préserver le point du nul. Un troisième 0-0 consécutif frustrant pour les Rémois, toujours en panne d’efficacité offensive.

Troyes se fait peur mais se donne de l'air

Troyes s’est imposé au terme d’un scénario complètement fou face à Pau (4-3) au Stade de l’Aube. Pourtant dominateurs en début de rencontre, les Aubois ont été cueillis à froid. Sur leur première occasion, les Palois ont ouvert le score par Fall sur corner (16e), avant de doubler la mise grâce à un incroyable but gag : Boucher, sorti loin de sa surface, a glissé et offert un but vide à Versini (21e).

Menée 0-2 malgré une nette maîtrise, l’ESTAC a réagi juste avant la pause. Bentayeb a réduit l’écart sur penalty (43e), puis Detourbet a égalisé dans la foulée d’une superbe frappe enroulée (44e). À la mi-temps, tout était relancé (2-2).

La seconde période a été tout aussi animée. Kalulu a redonné l’avantage à Pau (61e), profitant d’un service de Sissoko. Troyes a manqué plusieurs occasions franches avant de revenir une nouvelle fois grâce à Adeline, auteur d’une tête puissante (77e). Alors que Pau semblait tenir le nul, Bentayeb a offert la victoire aux siens dans les dernières minutes, en propulsant de la tête un centre dévié (90e).

Un succès renversant pour Troyes, au bout d’un match spectaculaire. L'ASSE, 3ème avec 40 points, a l'occasion de grimper à la seconde place en cas de victoire en se replaçant seul dauphin des troyens avec 43 points.