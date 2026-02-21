L’ASSE retrouve Geoffroy-Guichard ce samedi soir avec la réception de Laval, à l’occasion d’une nouvelle journée décisive de Ligue 2 BKT. Une rencontre importante pour les Verts, désormais installés sur le podium et bien décidés à poursuivre leur dynamique. Voici tout ce qu’il faut savoir pour ne rien manquer de cette affiche.

Le match entre l’AS Saint-Étienne et le Stade Lavallois se disputera ce samedi à 20h, dans un Chaudron qui s’annonce une nouvelle fois bien garni. Portés par deux victoires consécutives, dont un succès précieux au Roudourou face à Guingamp (2-1), les hommes de Philippe Montanier veulent enchaîner à domicile et consolider leur place dans le haut du classement.

Face à eux, Laval joue gros. Les Tango restent sur une série mitigée, mais affichent des progrès dans le jeu malgré des résultats encore insuffisants. En lutte pour s’éloigner de la zone rouge, les Mayennais viendront avec l’intention de bousculer les Verts et de profiter de la moindre faille. Méfiance donc pour Saint-Étienne, dans un championnat où chaque point va peser lourd au moment du sprint final.

La rencontre sera diffusée en exclusivité sur beIN SPORTS 1. Le coup d’envoi sera donné à 20h précises, avec une prise d’antenne prévue à 19h30 pour présenter les compositions et les enjeux de la soirée. Les abonnés pourront suivre la rencontre à la télévision ainsi que via les supports numériques du diffuseur (ordinateur, tablette, smartphone).

Pour les Stéphanois, l’objectif sera clair : imposer leur rythme, maîtriser les temps faibles et capitaliser sur la confiance retrouvée depuis le changement d’entraîneur. Dans cette Ligue 2 extrêmement serrée, confirmer à domicile est indispensable pour rester au contact des deux premières places.

Le débrief d’ASSE-Laval sur Peuple Vert TV

Comme après chaque rencontre, la soirée se prolongera sur Peuple Vert TV. À partir de 22h, l’émission Jeu Sainté Match proposera un débrief à chaud d’ASSE-Laval : analyses, réactions et échanges avec les supporters seront au programme, en direct sur la chaîne YouTube Peuple Vert TV.

Rendez-vous donc ce samedi à 20h pour ASSE - Laval, puis à 22h pour le débrief. Une soirée 100 % verte pour vivre et analyser chaque temps fort au plus près de l’actualité stéphanoise.