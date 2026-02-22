Gautier Larsonneur (6)

Longtemps tranquille en première période, il ne peut rien sur l’égalisation lavalloise. Il a su rester concentré malgré une faible sollicitation, avec seulement deux tirs cadrés à gérer. Sa belle détente sur la frappe lointaine de Sanna en seconde période montre qu’il a su répondre présent au bon moment. Une prestation sérieuse, sans être décisive à répétition.

Julien Le Cardinal (6)

Solide dans les duels et appliqué dans ses interventions, il a contribué à limiter l’impact offensif lavallois. Il concède un corner mais reste globalement vigilant. Même touché au genou en première période, il a serré les dents pour tenir sa place. Une performance fiable dans l’axe.

Kévin Pedro (6)

Très actif dans son couloir, il a apporté du dynamisme et provoqué des situations dangereuses, à l’image de l’action qui amène presque un penalty. Défensivement, il a répondu présent face aux tentatives adverses. Son activité a participé à la domination territoriale stéphanoise. Match complet et énergique.

Mickaël Nadé (6)

Autoritaire dans les airs et vigilant face à Camara, il a souvent coupé les trajectoires. Il a permis aux Verts de rester solides malgré le réveil lavallois après la pause. Peu de fioritures, mais de l’efficacité. Une copie propre dans un match maîtrisé défensivement.

Ben Old (6)

Impliqué offensivement dès les premières minutes, c’est son centre qui provoque le penalty. Il a multiplié les courses et les projections, tout en restant discipliné défensivement. Sa qualité technique a aidé à maintenir la pression sur Laval. Une prestation active et utile.

⭐ Abdoulaye Kanté (7)

Très présent à la récupération, il a imposé son impact au milieu. Sa frappe lointaine en première période et son volume de jeu ont marqué les esprits. Malgré un avertissement, il a stabilisé l’entrejeu et coupé plusieurs transitions adverses. Un match plein d’autorité.

Igor Miladinovic (5)

Appliqué mais discret, il a participé à la circulation du ballon sans vraiment peser dans les trente derniers mètres. Sa frappe indirecte pour Davitashvili en seconde période montre néanmoins sa capacité à se projeter. Remplacé à l’heure de jeu, il a livré une prestation correcte sans éclat.

Augustine Boakye (7)

Auteur du but décisif d’une superbe frappe enroulée, il a été l’un des hommes forts offensivement. Disponible entre les lignes, il a su créer des décalages et apporter de la justesse technique. Son activité constante a posé des problèmes à Laval. Une performance déterminante.

Lucas Stassin (6)

Très impliqué dans le jeu, il a multiplié les appels et les remises. Il est à l’origine de plusieurs situations dangereuses et a beaucoup travaillé pour le collectif. S’il manque un but à sa prestation, son influence dans le jeu reste notable. Une performance généreuse.

Zuriko Davitashvili (6)

Buteur sur penalty dès l’entame, il a parfaitement lancé les siens. Il a failli s’offrir un doublé avec une frappe proche de la barre. Toujours mobile et percutant, il a constamment menacé la défense adverse. Remplacé en fin de match dans un souci de gestion.

Irvin Cardona (5)

Actif dans les déplacements et le pressing, il a manqué de précision dans le dernier geste, notamment sur une frappe trop croisée. Son travail défensif sur coups de pied arrêtés est à souligner. Remplacé en seconde période, il a livré un match correct sans être décisif.

👔 Philippe Montanier (6)

Son équipe a parfaitement entamé la rencontre avec un plan de jeu clair et efficace. Les Verts ont dominé la première période et su reprendre l’avantage rapidement. En seconde mi-temps, la gestion a été plus délicate, mais les ajustements ont permis de conserver le contrôle. Une victoire maîtrisée, malgré quelques passages moins aboutis.