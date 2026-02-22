Avec trois succès en trois matchs, l’AS Saint-Étienne a envoyé un message clair à ses concurrents. Les hommes de Philippe Montanier retrouvent des couleurs et récupèrent la deuxième place du championnat de Ligue 2, une position que les Verts avaient quittée depuis la 16e journée et un déplacement à Dunkerque. Retour en chiffres sur une victoire 2-1 loin d’être spectaculaire, mais terriblement importante dans la course à la Ligue 1.

Le match démarre sur un scénario idéal. Dès la première minute, Zuriko Davitashvili transforme un penalty et libère un Geoffroy-Guichard déjà bouillant. Il s’agit du 11e but de la saison pour l’ailier géorgien. Cette ouverture ultra rapide change immédiatement la physionomie de la rencontre. Laval, venu avec une défense à cinq très compacte et un double rideau au milieu, comptait fermer les espaces et attendre son moment. Mais courir après le score si tôt oblige à revoir le plan initial.

Une première période en quasi totale maîtrise

Saint-Étienne en profite pour confisquer le ballon et installer son jeu dans le camp adverse. La première période est à sens unique dans la maîtrise. Les Verts affichent 68 % de possession, plus de 300 passes tentées et 86 % de précision technique. Ils cadrent cinq frappes sur leurs dix tentatives et multiplient les situations dangereuses. Pourtant, le break tarde à venir. Par manque de justesse dans le dernier geste ou dans le choix final, les Stéphanois laissent Laval en vie.

Et comme souvent en Ligue 2, cela se paie presque immédiatement. À la 36e minute, sur leur première véritable opportunité, les Lavallois égalisent par Camara. Deux frappes, un but. Une efficacité clinique qui rappelle que la domination ne suffit jamais. Mais cette ASSE version Montanier ne doute pas longtemps. Deux minutes plus tard, Augustine Boakye enroule une frappe splendide dans le petit filet et redonne l’avantage aux siens. Deux tirs transformés sur cinq cadrés, une capacité à convertir les temps forts, voilà ce qui a fait la différence dans cette première mi-temps dominée mais pas totalement maîtrisée au tableau d’affichage.

Des chiffres qui chutent après la pause

Au retour des vestiaires, le match change de visage, comme la semaine passée à Guingamp. La pression stéphanoise retombe légèrement et Laval gagne du terrain. La possession s’équilibre avec 51 % pour les Verts en seconde période contre 68 % avant la pause. Le volume de jeu diminue nettement, avec environ 120 passes tentées en moins. Surtout, la précision recule, passant de 86 % à 80 %.

Le jeu devient plus direct, plus haché, plus engagé dans les duels. Laval termine la rencontre avec sept tirs au total contre dix pour Saint-Étienne. Globalement, l’ASSE boucle le match avec près de 59 % de possession et environ 450 passes réussies, preuve que la maîtrise collective reste supérieure malgré une seconde période plus gestionnaire que dominatrice.

Cette capacité à adapter le rythme, à ralentir quand il le faut et à fermer les espaces dans les dernières minutes traduit une forme de maturité nouvelle dans cette équipe. Portée par les deux nouvelles recrues, Kanté et Le Cardinal, encore très précieux à la récupération. Kanté a disputé 12 duels pour 7 remportés, tandis que Le Cardinal en a joué 9 pour 6 gagnés. Une activité défensive déterminante dans la protection du résultat.

Stassin, précieux dans le système de Montanier

Dans ce contexte, la prestation de Stassin mérite aussi une mention particulière. L’attaquant belge s’offre une passe décisive, mais son influence dépasse largement ces chiffres. Il crée deux occasions franches et aurait pu terminer la soirée avec deux assists supplémentaires sans les ratés de Cardona et Duffus.

Très mobile, juste dans ses décrochages, précieux dans la liaison entre le milieu et l’attaque, il apporte une fluidité que l’on n’avait pas toujours vue ces dernières semaines. Son activité constante dans les trente derniers mètres structure les offensives stéphanoises et redonne de la variété au jeu. Il a disputé 13 duels pour 7 remportés, un apport important dans la conservation du ballon loin du but de Gautier Larsonneur.

Cette victoire n’a rien d’un feu d’artifice offensif, mais elle révèle une équipe beaucoup plus pragmatique. Capable de dominer avec le ballon, d’être efficace dans ses temps forts et de gérer sans trop paniquer lorsque le match se tend. Dans une Ligue 2 où chaque détail compte, transformer cinq tirs cadrés en deux buts et concéder peu d’occasions nettes en seconde période suffit souvent à faire basculer une rencontre.

Saint-Étienne avance, reprend sa place dans le haut du tableau et envoie un signal fort. Les chiffres soulignent encore des axes d’amélioration, mais ils confirment surtout que les Verts sont solidement installés dans la course à la montée.