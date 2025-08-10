C’est reparti pour une saison de Ligue 2. Pour leur premier match officiel depuis la relégation, les hommes d’Eirik Horneland affrontaient le Stade Lavallois ce week-end à Francis le Basser. Une rencontre attendue, après une préparation en demi-teinte et de nombreuses incertitudes autour de l’effectif de l'ASSE. Retour sur cette première rencontre, avec les tops et les flops de la rédaction.

Le mois de juillet avait démarré sous de bons auspices pour les hommes d’Eirik Horneland, avec deux victoires convaincantes contre Carouge (2-0) et l’ESTAC (3-1), permettant au groupe de reprendre confiance après une saison 2024-2025 éprouvante.

Une préparation en demi-teinte pour l'ASSE

Mais la suite a été nettement plus délicate. Les Verts ont enchaîné trois revers face au Servette FC (1-2), au Paris FC (0-3) et Cagliari (1-0), affichant des carences offensives et un manque d’automatismes criant. Ce dernier match a surtout permis d’entrevoir quelques satisfactions individuelles à l’image de Chico Lamba ou Mickaël Nadé mais aussi de pointer les fragilités persistantes, notamment dans l’animation offensive.

Cette fois-ci le coup d'envoi de la saison était donné pour l'ASSE opposée à Laval !

Les Tops

Face à un adversaire bien en place, Aimen Moueffek a une nouvelle fois prouvé qu’il était l’un des moteurs du milieu stéphanois. Omniprésent, le numéro 6 a délivré deux passes décisives pour Cardona et Boakye sur les deux premiers buts. Sa capacité à casser les lignes par la conduite de balle a permis à l’ASSE de gagner un terrain précieux et d’imposer son rythme.

Titularisé dans un rôle de faux neuf, Augustine Boakye a parfaitement répondu aux attentes. Auteur du deuxième but stéphanois, il a également offert une passe décisive de grande classe à Ben Old pour sceller le score. Sorti sur crampes, le Ghanéen doit encore progresser physiquement, mais son apport offensif a été indéniable.

Pour sa première en pro, Luan Gadegbeku a été aligné en sentinelle. Sérieux, appliqué, le jeune formé au club a récupéré de nombreux ballons, donnant un équilibre précieux à l’équipe. Quelques erreurs techniques sont venues rappeler son inexpérience, mais il a largement répondu présent pour ce baptême du feu.

Les Flops

À l’inverse, Mickaël Nadé est passé complètement à côté de son match. En retard sur le marquage de Malik Tchokounté sur l’ouverture du score, il a concédé un penalty évitable pour le second but. Visiblement perturbé par les rumeurs de départ, il n’a pas offert les garanties attendues.

Gautier Larsonneur n’a pas su se montrer rassurant. Jamais décisif, il a semblé hésitant, comme sur cette action où le ballon traîne dans la surface sans qu’il ne s’impose. Avec trois nouveaux buts encaissés, il prolonge une série inquiétante amorcée en Ligue 1.

Enfin, Dennis Appiah a souffert dans son couloir. Mis en difficulté tout au long de la rencontre, le latéral droit n’a pas marqué des points, surtout avec deux nouvelles recrues venues renforcer la concurrence. Sa place de titulaire pourrait être menacée dès la prochaine journée.