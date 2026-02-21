Dans quelques minutes, l’AS Saint-Étienne (ASSE) va défier le Stade Lavallois au Stade Geoffroy Guichard à l’occasion d’une rencontre comptant pour la 24ᵉ journée de Ligue 2. Philippe Montanier a choisi ses hommes pour débuter la partie. Voici la compo des Verts.

Le week-end dernier, les Verts ont réussi à retrouver une place sur le podium de Ligue 2. L’ASSE espère poursuivre sa bonne dynamique en s’imposant face à Laval à domicile. Dans un haut de tableau très serré, le moindre faux pas peut vous faire chuter en dehors du top 5. Avant le coup d’envoi de ce 24ᵉ week-end de compétition, les stéphanois comptaient trois points d’avance sur Dunkerque, 6ᵉ et un point sur Le Mans, 5ᵉ. Chaque point va compter dans une course à la montée qui s’annonce bouillante.

Tardieu postule pour un retour

Blessé à l’entraînement au début du mois de février, Florian Tardieu a rapidement pu retrouver l’entraînement et postulait pour un retour dans le onze de l'ASSE ce soir.

Le chemin du retour est un peu plus long pour Chico Lamba. Le portugais a repris les séances individuelles depuis quelques jours mais doit encore patienter pour retrouver le groupe. L’ancien d’Arouca est à nouveau absent pour cette partie.

De son côté, Mahmoud Jaber a repris les entraînements en salle. Le milieu de l’ASSE attend toujours de pouvoir revenir s’entraîner sur les pelouses du Centre Sportif Robert Herbin. Un retour à la compétition est encore loin d’être à l’ordre du jour pour l’Israélien.

Si des retours se précisent, Philippe Montanier doit se passer de Nadir El Jamali, touché au genou et dont l’absence reste à déterminer. L’ancien coach de la Real Sociedad doit également composer sans Djylian N’Guessan, touché musculairement à Guingamp.

En ce qui concerne les absences plus longues, Maxime Bernauer a retouché le ballon récemment et continue sa phase de reprise. Touché à la main, Joao Ferreira n’est pas en mesure de prendre part à un match de foot ni à quelconque sport de combat, comme l’a rappelé, non sans humour, l’entraîneur de l’ASSE en conférence de presse.

La composition de l’ASSE

Voici la compo de l'ASSE pour défier Laval :