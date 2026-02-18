Nouveau coach de l'ASSE depuis quinze jours, Philippe Montanier était sans club depuis plus de deux ans et son départ du TFC. Remplacé par Carles Martinez Novell à la tête du TFC, ce dernier toujours en poste a répondu à une question concernant son prédécesseur.

En deux rencontres sur le banc de l'ASSE, le bilan de Philippe Montanier est pour le moment parfait. Deux victoires et six points pris. Un total qui permet à l'AS Saint-Etienne de se replacer. En effet, les Verts sont aujourd'hui sur le podium de la Ligue 2. Avant son arrivé à Saint-Etienne, Philippe Montanier était un coach déjà très apprécié dans ces précédents. Notamment à Toulouse où il est resté deux ans.

Montanier, un coach qui a marqué le TFC

Philippe Montanier et le coach qui a ramené Toulouse en Ligue 1, à l'issue de la saison 2021-2023. Le TFC avait d'ailleurs terminé avec la meilleure attaque du championnat, 82 buts. Invité à répondre à une question concernant Philippe Montanier, Carles Martinez Novell s'est exprimé devant les médias. Des propos relayés par lesviolets.com

"Je suis honnêtement très content. Je sais que certaines personnes ont pu penser certaines choses… À l’époque, Philippe Montanier et le club n’avaient pas trouvé la possibilité de rester ici. Pour être honnête, c’est vrai que cette situation a été positive pour moi, car ça m’a offert l’opportunité de devenir l’entraîneur du TFC.

Sur les six mois ensemble, Philippe m’a beaucoup aidé. Il m’a donné de bons conseils. La relation a été bonne. C’est vrai qu’après ce qu’il s’est passé, j’ai mis de la distance, car je sais que ce n’était pas facile quand tu pars et qu’un autre entraîneur arrive. Mais je suis très content que Philippe ait pris cette décision d’aller à Saint-Étienne, avec Stéphane Lièvre. J’espère le meilleur pour eux, ils le méritent."

Des propos flateur envers Philippe Montanier qui aura pour objectif, avec l'ASSE de retrouver Toulouse en Ligue 1 la saison prochaine.