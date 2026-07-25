L'AS Saint-Étienne poursuivra sa préparation estivale mercredi face au FC Lausanne-Sport. Une affiche dont la valeur sportive interroge. Les Suisses auront déjà repris leur championnat et devraient logiquement ménager leurs cadres avant un déplacement à Bâle.

Depuis plusieurs semaines, les Verts montent progressivement en intensité. Après un nul contre Biel-Bienne (2-2), une défaite face au Servette FC (0-1) puis un revers encourageant contre les Glasgow Rangers (1-2), les hommes d'Ian Cathro espèrent enfin décrocher un premier succès. Le choix de Lausanne-Sport semblait offrir une opposition intéressante. Le club vaudois a terminé sa préparation sur une victoire convaincante contre Yverdon (3-0), avec un onze très proche de celui appelé à débuter la saison en Super League. Luka Elsner (notre photo) s'est d'ailleurs montré satisfait de l'état de forme de son groupe avant la reprise du championnat, qu'il considère comme le véritable révélateur de son travail.

Un calendrier qui change tout

Le problème tient au calendrier. Lausanne reçoit le Grasshopper ce samedi pour lancer sa saison avant d'enchaîner, une semaine plus tard, par un déplacement sur la pelouse du FC Bâle. Dans ce contexte, le match programmé le 29 juillet contre l'ASSE arrive entre deux rencontres officielles. Difficile d'imaginer Luka Elsner exposer ses principaux titulaires à un risque de blessure ou à une importante charge physique. Les indices laissés durant la préparation vont dans ce sens. Face à Yverdon, le technicien avait déjà réparti son groupe entre l'équipe première et les M21 afin de gérer les temps de jeu. Cette rencontre amicale jouée à Thonon, dont les billets sont mis à la vente entre 10 et 20 euros, revêtira-t-elle un quelconque intérêt sportif ? La question mérite d'être posée après cette campagne à l'accent très suisse, entrecoupée d'un voyage en Écosse et d'une répétition générale face à Venise, toujours du côté de Thonon.

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Lausanne : un nouveau test avant tout pour les Verts

Cette rencontre ne sera pas totalement dénuée d'intérêt pour l'ASSE. Ian Cathro va poursuivre la mise en place de ses principes de jeu et offrir du temps de jeu à ses recrues. En revanche, la portée du résultat devra être relativisée si Lausanne présente un effectif largement remanié. Ce scénario pose d'ailleurs une question : pourquoi ne pas avoir recherché un adversaire lui aussi en pleine préparation, dans des conditions comparables à celles que rencontreront les Verts lors de la reprise ? Dix ans après les deux confrontations estivales disputées sous Christophe Galtier, conclues par un nul (2-2) puis une lourde défaite (1-4), ce nouveau rendez-vous face au Lausanne-Sport risque surtout d'être un exercice utile aux Stéphanois... mais beaucoup moins prioritaire pour leurs adversaires. N'y avait-il pas meilleure opposition à trouver à 15 jours de la reprise de la Ligue 2 ?