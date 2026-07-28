À deux semaines de la reprise de la Ligue 2, l'ASSE peaufine sa préparation estivale. Ce mercredi 29 juillet, les Verts affronteront le FC Lausanne-Sport. La rencontre se déroulera à Divonne-les-Bains (lieu du stage) et à huis clos, sans aucune retransmission télévisée.

Si cette opposition constitue un test supplémentaire pour Ian Cathro et ses hommes, l'identité et le timing de cet adversaire suisse suscitent pas mal d'interrogations sur le plan sportif. Prévu de longues dates, cette rencontre faisait débats ces derniers joueurs dans la communauté. Les supporters de l'ASSE attendaient de connaître le lieu, l'heure... Voici toutes les réponses.

Une opposition au calendrier bancal pour Lausanne

Après un nul contre Biel-Bienne (2-2), un revers face au Servette FC (0-1) et une défaite encourageante contre les Glasgow Rangers (1-2), les Stéphanois cherchent toujours un premier succès de référence. L'ASSE a officialisé le déplacement du match du côté de Divonne-les-Bains.

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Conséquence directe pour les supporters stéphanois : la rencontre se jouera à huis clos et ne bénéficiera d'aucune diffusion vidéo. Une frustration de plus pour le peuple vert, qui ne pourra pas observer la montée en puissance du groupe d'Ian Cathro ni l'intégration des nouvelles recrues à quinze jours du choc de reprise face à Sochaux. La dernière rencontre amicale des Verts se jouera face à Venise. Elle se disputera à Thonon ce samedi 1 août à 18h. Vous pouvez réserver vos places en cliquant sur le lien juste ici.

Le communiqué officiel de l'ASSE

Suite aux conséquences de la canicule sur les pelouses en France, l'ASSE affrontera Lausanne-Sport sur son terrain d'entraînement à Divonne-les-Bains et à huis clos.

Après avoir tenté de disputer sa rencontre de préparation face à Lausanne-Sport dans un stade permettant d'accueillir du public et de diffuser la rencontre sur ses différents canaux, l'AS Saint-Étienne regrette d'annoncer que cette opposition se déroulera finalement à huis clos et sur son terrain d'entraînement à Divonne-les-Bains, où la mise en place d'une diffusion sera impossible.

Cette partie sera toutefois à suivre en tweets, puis par le biais d'un compte rendu. Les buts de la partie seront également à découvrir en replay durant la rencontre qui débutera à 18h.