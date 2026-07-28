Recruté dès l'ouverture du mercato estival, Sohaib Naïr est le premier renfort de l'ASSE version 2026-2027. Le défenseur central franco-algérien s'est présenté au micro d'Ici Saint-Étienne. De son parcours atypique à son choix de rejoindre les Verts, le joueur de 24 ans dévoile une personnalité ambitieuse et un attachement déjà fort au club stéphanois.

Premier visage neuf de l'été à l'AS Saint-Étienne, Sohaib Naïr poursuit sa découverte de son nouvel environnement. Arrivé le 1er juillet dans le Forez, le défenseur central participe actuellement à la préparation estivale avant le début du championnat de Ligue 2. Quelques jours avant le départ en stage à Divonne-les-Bains, il s'est confié sur son parcours, ses débuts dans le sport et les raisons qui l'ont convaincu de rejoindre les Verts.

Sohaib Naïr, un parcours loin d'être classique

Avant de s'imposer sur les terrains de football, Sohaib Naïr a d'abord évolué... sur les tatamis. Originaire de Saint-Denis, il pratique le judo durant huit années. « J'ai fait huit ans de judo. Mon père voulait m'inscrire à un sport et je n'avais pas encore l'âge pour jouer au football. »

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Une expérience qui a certainement forgé son caractère. Une fois l'âge requis atteint, il rejoint finalement les terrains de football, où son évolution est progressive... mais aussi surprenante.

Loin d'avoir toujours été défenseur, Naïr débute comme attaquant de pointe avant de reculer progressivement sur le terrain. Numéro 9, puis 10, ensuite milieu relayeur ou défensif, il trouve finalement sa véritable place... grâce à un visage bien connu des supporters stéphanois.

C'est Philippe Montanier qui, lors de son passage à Toulouse, décide de l'installer définitivement en défense centrale. « Il trouvait que j'avais une projection à ce poste-là. »

Un choix qui changera la trajectoire de sa carrière.

Un choix évident pour rejoindre l'ASSE

Après deux saisons à Guingamp, Sohaib Naïr souhaitait franchir un nouveau cap. Lorsque l'AS Saint-Étienne s'est manifestée, sa décision a été immédiate. « Je voulais vraiment passer un step. Quand Saint-Étienne est venu, je n'ai pas hésité une seule seconde. »

Le défenseur évoque un projet sportif qui l'a immédiatement séduit. Pour lui, rejoindre un club de l'envergure de l'ASSE représentait une évidence.

Mais son attachement au club ne se limite pas au terrain.

D'origine algérienne, il explique avoir grandi avec les récits de ses parents autour d'une immense légende stéphanoise : Rachid Mekhloufi.

Le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Verts représente un symbole fort pour le nouveau défenseur, qui espère désormais écrire, à son tour, une belle histoire sous le maillot vert.

Sohaib Naïr connaît déjà les attentes à Saint-Étienne

Le défenseur arrive dans un contexte particulier. Malgré la Ligue 2, il sait parfaitement que l'ASSE reste un club à part dans le paysage français. « Saint-Étienne, c'est un club historique. Un très gros club français qui n'est pas à sa place aujourd'hui. »

Conscient des attentes qui entourent chaque recrue stéphanoise, Sohaib Naïr affiche un discours empreint d'humilité.

Le joueur ne promet pas monts et merveilles. Il préfère mettre le travail au premier plan afin de contribuer aux objectifs collectifs.

Cette mentalité pourrait rapidement séduire le public de Geoffroy-Guichard, toujours sensible aux joueurs investis et conscients du poids du maillot vert.

Reste désormais à confirmer ces belles intentions sur le terrain. Le premier rendez-vous approche rapidement puisque l'ASSE lancera sa saison de Ligue 2 à Sochaux, avec l'ambition de débuter son exercice 2026-2027 de la meilleure des manières. Pour Sohaib Naïr, ce sera surtout la première occasion de commencer à écrire son histoire avec les Verts.