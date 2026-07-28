Comme le révèlent les informations de Poteaux Carrés, Ronaël Pierre-Gabriel va s'engager avec le Volos FC. Une nouvelle étape pour un joueur dont la carrière l'a amené à beaucoup voyager, puisqu'il s'apprête à rejoindre le neuvième club de sa carrière.

Pur produit du centre de formation stéphanois, Ronaël Pierre-Gabriel avait rapidement attiré les regards grâce à ses qualités athlétiques et à sa capacité à répéter les efforts dans son couloir. Lancé chez les professionnels sous le maillot vert, il disputera une trentaine de rencontres avec l'ASSE avant de prendre la direction de l'AS Monaco à l'été 2018.

À seulement 20 ans, ce transfert devait lui permettre de franchir un cap. Mais la concurrence au sein du club de la Principauté limitera rapidement son temps de jeu.

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Une carrière en quête de stabilité

Depuis son départ de Saint-Étienne, Ronaël Pierre-Gabriel a multiplié les expériences. Prêté à Brest puis à Strasbourg, il a ensuite tenté sa chance à l'étranger en rejoignant Mayence, en Bundesliga, avant de poursuivre son parcours à l'Espanyol Barcelone. Malgré ces différentes étapes, le défenseur n'est jamais parvenu à s'inscrire durablement dans un projet.

La saison dernière, il évoluait sous les couleurs du Dinamo Zagreb. Toutefois, il n'est apparu qu'à une seule reprise en championnat, disputant seulement 24 minutes face à l'Hajduk Split.

Un nouveau défi européen

À 28 ans, Ronaël Pierre-Gabriel va désormais découvrir le championnat grec. Le Volos FC, 7e du dernier exercice en Grèce, lui offrira l'opportunité de se relancer tout en retrouvant un statut important.

Huit ans après son départ de l'ASSE, le défenseur formé dans le Forez poursuit ainsi un parcours atypique. Si la trajectoire espérée à ses débuts n'a pas totalement été atteinte, l'ancien Stéphanois continue de relever des défis dans plusieurs championnats européens.

Source : Poteaux-Carrés