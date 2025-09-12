Reconnu pour son rôle dans les vestiaires, Gautier Larsonneur endosse le rôle de capitaine cette saison de Ligue 2. Mais des doutes subsistent depuis quelques semaines sur la capacité du portier à assurer son rôle de l'autre bout du terrain. Laurent Batlles a analysé la situation dans le dernier Sainté Night Club.

Un rôle difficile à assumer pour un gardien ?

Portier et capitaine, la fusion des deux rôles interroge. Laurent Batlles se révèle sceptique sur cette association. "Le capitanat donné au gardien, ce n’est pas quelque chose qui me plaît énormément. Parce que parfois, c’est difficile de faire passer certains messages à une équipe quand tu es capitaine mais un peu éloigné des autres. (...) Mais si le coach a décidé de le donner à Larsonneur, c’est qu’il a ses raisons, et il faut les respecter. "

Une nouvelle option s'offre au coach de l'ASSE ?

Mais la situation se révèle complexe, tempère l'ancien coach de l'ASSE. "Après, la question, c’est : à qui donner le brassard aujourd’hui ? Ce n’est pas évident non plus. Il faut trouver un joueur capable d’être rassembleur, à la fois sur le terrain et en dehors, et qui soit aussi un exemple."

Un joueur en particulier se détache dans l'esprit de Laurent Batlles. "Florien Tardieu a déjà porté le brassard avec moi à Troyes. Mais Flo', il a aussi besoin de se concentrer sur son jeu. Parce qu’être capitaine, c’est bien, mais derrière, tu dois aussi rester dans ton match. Tu dois être capable d’aider les autres tout en étant performant toi-même. Et ça, Flo' en a les capacités. Il a l’expérience pour. Mais encore une fois, il faut respecter les choix du coach Horneland. Il a ses raisons, que nous, on ne connaît pas forcément. Et puis, dans certains clubs, ce sont même les joueurs qui votent pour leur capitaine. Ça dépend des contextes."