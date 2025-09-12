À quelques heures d’un rendez-vous déjà important en Ligue 2 face à l’AS Saint-Étienne (samedi 13 septembre, 20h au stade Gabriel-Montpied), Clermont Foot doit composer avec le départ imprévu d'un joueur majeur !

Selon les informations d’Africafoot, confirmées par Reşat Can Özbudak (journaliste turc), Clermont et Kocaelispor (Super Lig turque) ont trouvé un accord pour le transfert d'Habib Keita (23 ans). Montant de l’opération : environ 1 million d’euros, alors que sa valeur était encore estimée à 1,5 million par Transfermarkt. L’ancien Lyonnais va parapher un contrat de trois saisons, sous réserve de la traditionnelle visite médicale.

Le natif de Bamako quitte donc l’Auvergne après une période morose sportivement et plusieurs occasions de transfert manquées. Il avait déjà été tout proche de Lens à l’été 2024, avant que le dossier ne capote. Rennes et Nice avaient également manifesté leur intérêt, tout comme Galatasaray.

Un début de saison solide avec Clermont

Habib Keïta n’était pas un joueur en perte de vitesse : il s’était imposé comme une valeur sûre dans l’entrejeu du CF63 en ce début de saison 2025-2026. Titulaire lors de deux des quatre premières rencontres de Ligue 2, il a disputé 218 minutes sur 360 possibles. Présent à Dunkerque (2-2), Troyes (0-0), Grenoble (2-1) et Laval (0-0), il participait à la régularité et la stabilité du milieu auvergnat.

Sa présence avait largement contribué à l’invincibilité de Clermont depuis le coup d’envoi du championnat. Organisateur et relais précieux entre la défense et l’attaque, Keïta avait confirmé son statut de pièce maîtresse, notamment dans la victoire obtenue contre Grenoble.

Clermont affaibli dans l’entrejeu

Arrivé en 2023 après sa formation à l’OL et un prêt à Courtrai, Keïta avait gagné une place centrale dans le projet clermontois. Sa polyvalence – capable d’évoluer en sentinelle ou en relayeur – faisait de lui un joueur indispensable. Son départ, à ce stade de la saison, laisse un vide difficile à combler dans une équipe déjà limitée offensivement (4 buts inscrits seulement en 4 matchs).

Pour l’AS Saint-Étienne, ce départ est une bonne nouvelle à quelques heures d'affronter les Auvergnats. Les Verts se déplacent à Clermont avec la volonté de confirmer leurs ambitions dans un championnat où chaque rencontre reste une bataille. Privé d’un cadre au milieu, Clermont devra s’appuyer sur d’autres profils pour compenser cette perte.

L’absence d’Habib Keïta ne change toutefois pas la dynamique : Clermont reste invaincu cette saison et sera soutenu par son public pour tenter de faire tomber l’ASSE dans un match qui, en cas de victoire, pourrait lancer la bonne dynamique de l'une ou l'autre équipe !